Мошенники стали наживаться на обмундировании для Донбасса

08 августа 2022 в 20:52 Размер текста - 17 +

Мошенники организовали фейковый сбор денег на каски для бойцов Донбасса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Интернет-мошенники начали наживаться на закупке обмундирования для армий республик Донбасса. Об этом рассказал общественный деятель Илья Янсен. «Мошенники создали фейковый аккаунт, замаскированный под мой канал, и совершали рассылку по пользователям, оставляющим комментарии к моим постам. Деньги они предлагали переводить на обезличенный счет», — сказал Янсен в беседе с «Ридусом». Мошенники пишут пользователям и предлагает пожертвовать деньги на закупку касок, прицелов, бронежилетов и прочей экипировки для бойцов Донбасса. Преступники представляются известными общественными деятелями и и гражданскими активистами. Командир подразделения «Эспаньола» Станислав Орлов сообщил, что мошенники пишут подписчикам известных telegram-каналов в личку. «Эти нехорошие, с позволения сказать, люди пишут в личные сообщения нашим читателям с уточнениями, что, дескать, проводится дополнительный гуманитарный сбор, указывают номера карт, куда отправить деньги», — рассказал Орлов. Ранее на мошенников пожаловался принимавший участие в специальной военной операции на Украине депутат Госдумы Адам Делимханов. По его словам, от его имени злоумышленники отправляли сообщения губернаторам регионов и другими депутатам с просьбой перевести деньги «на нужды спецоперации».

Интернет-мошенники начали наживаться на закупке обмундирования для армий республик Донбасса. Об этом рассказал общественный деятель Илья Янсен. «Мошенники создали фейковый аккаунт, замаскированный под мой канал, и совершали рассылку по пользователям, оставляющим комментарии к моим постам. Деньги они предлагали переводить на обезличенный счет», — сказал Янсен в беседе с «Ридусом». Мошенники пишут пользователям и предлагает пожертвовать деньги на закупку касок, прицелов, бронежилетов и прочей экипировки для бойцов Донбасса. Преступники представляются известными общественными деятелями и и гражданскими активистами. Командир подразделения «Эспаньола» Станислав Орлов сообщил, что мошенники пишут подписчикам известных telegram-каналов в личку. «Эти нехорошие, с позволения сказать, люди пишут в личные сообщения нашим читателям с уточнениями, что, дескать, проводится дополнительный гуманитарный сбор, указывают номера карт, куда отправить деньги», — рассказал Орлов. Ранее на мошенников пожаловался принимавший участие в специальной военной операции на Украине депутат Госдумы Адам Делимханов. По его словам, от его имени злоумышленники отправляли сообщения губернаторам регионов и другими депутатам с просьбой перевести деньги «на нужды спецоперации».