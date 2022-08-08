Мошенники стали наживаться на обмундировании для Донбасса

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Пресс-конференция заместителя командующего по оперативным вопросам полковника Эдуарда Басурина. Донецк, ДНР, каска, правый сектор, днр, нацизм, ВСУ
Мошенники организовали фейковый сбор денег на каски для бойцов Донбасса Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Интернет-мошенники начали наживаться на закупке обмундирования для армий республик Донбасса. Об этом рассказал общественный деятель Илья Янсен.

«Мошенники создали фейковый аккаунт, замаскированный под мой канал, и совершали рассылку по пользователям, оставляющим комментарии к моим постам. Деньги они предлагали переводить на обезличенный счет», — сказал Янсен в беседе с «Ридусом».

Мошенники пишут пользователям и предлагает пожертвовать деньги на закупку касок, прицелов, бронежилетов и прочей экипировки для бойцов Донбасса. Преступники представляются известными общественными деятелями и и гражданскими активистами. Командир подразделения «Эспаньола» Станислав Орлов сообщил, что мошенники пишут подписчикам известных telegram-каналов в личку. «Эти нехорошие, с позволения сказать, люди пишут в личные сообщения нашим читателям с уточнениями, что, дескать, проводится дополнительный гуманитарный сбор, указывают номера карт, куда отправить деньги», — рассказал Орлов.

Ранее на мошенников пожаловался принимавший участие в специальной военной операции на Украине депутат Госдумы Адам Делимханов. По его словам, от его имени злоумышленники отправляли сообщения губернаторам регионов и другими депутатам с просьбой перевести деньги «на нужды спецоперации».

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Интернет-мошенники начали наживаться на закупке обмундирования для армий республик Донбасса. Об этом рассказал общественный деятель Илья Янсен. «Мошенники создали фейковый аккаунт, замаскированный под мой канал, и совершали рассылку по пользователям, оставляющим комментарии к моим постам. Деньги они предлагали переводить на обезличенный счет», — сказал Янсен в беседе с «Ридусом». Мошенники пишут пользователям и предлагает пожертвовать деньги на закупку касок, прицелов, бронежилетов и прочей экипировки для бойцов Донбасса. Преступники представляются известными общественными деятелями и и гражданскими активистами. Командир подразделения «Эспаньола» Станислав Орлов сообщил, что мошенники пишут подписчикам известных telegram-каналов в личку. «Эти нехорошие, с позволения сказать, люди пишут в личные сообщения нашим читателям с уточнениями, что, дескать, проводится дополнительный гуманитарный сбор, указывают номера карт, куда отправить деньги», — рассказал Орлов. Ранее на мошенников пожаловался принимавший участие в специальной военной операции на Украине депутат Госдумы Адам Делимханов. По его словам, от его имени злоумышленники отправляли сообщения губернаторам регионов и другими депутатам с просьбой перевести деньги «на нужды спецоперации».
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