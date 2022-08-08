Депутат Делимханов стал жертвой мошенников из-за спецоперации

Мошенники звонят от имени Адама Делимханова и просят перевести деньги на нужды СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Принимавший участие в специальной военной операции на Украине Депутат Госдумы Адам Делимханов написал заявление в правоохранительные органы из-за злоумышленников, которые от его имени вымогали деньги якобы на поддержку СВО.

«Как стало известно, в последнее время от моего имени действуют мошенники. Схема такая: звонят с различных операторов мобильной связи депутатам Государственной Думы ФС РФ, руководителям регионов и другим должностным лицам от моего имени. Злоумышленники сообщают, что я якобы нахожусь на территории Донецкой Народной Республики, далее следует диалог, который заканчивается просьбой перевести определенную сумму денежных средств на нужды специальной военной операции», — цитирует Делимханова telegram-канал фракции «Единая Россия».

Политик сообщил, что написал заявление на злоумышленников. «Прошу граждан, получивших такое сообщение, выходить напрямую на связь со мной, либо связаться с моими помощниками и сообщать о таких случаях. Соответствующее заявление уже направлено в правоохранительные органы», — сказал Адам Делимханов.

Ранее Делимханов приезжал в зону проведения специальной военной операции. Депутат Госдумы от Чечни отправлялся на Украину, чтобы лично поддержать российских солдат.