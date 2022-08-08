08 августа 2022

В ЛНР погиб матрос из Пермского края Руслан Коротаев

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Прощание с Николаем Караченцовым в театре Ленком. Москва, траур, гвоздики, прощание, цветы
Простятся с Русланом Коротаевым в родном селе 10 августа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец села Острожка Пермского края Руслан Коротаев. О смерти матроса рассказали в администрации Оханского городского округа.

«В семью Веры Геннадьевны Коротаевой и Марса Маддиновича Уразманова из Острожки приехали высокопоставленные военные. Они привезли родителям трагическую весть: в ходе специальной военной операции под городом Попасная Луганской народной республики погиб их сын, матрос Вооруженных Сил Российской Федерации Руслан Марсович Коротаев», — сообщается на официальной странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Руслан Коротаев после прохождения срочной службы остался в армии по контракту. Он будет похоронен 10 августа на сельском кладбище в Острожке, перед этим пройдет церемония прощания и митинг.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ сообщил, что эта мера — вынужденная. Главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.

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В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец села Острожка Пермского края Руслан Коротаев. О смерти матроса рассказали в администрации Оханского городского округа. «В семью Веры Геннадьевны Коротаевой и Марса Маддиновича Уразманова из Острожки приехали высокопоставленные военные. Они привезли родителям трагическую весть: в ходе специальной военной операции под городом Попасная Луганской народной республики погиб их сын, матрос Вооруженных Сил Российской Федерации Руслан Марсович Коротаев», — сообщается на официальной странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Руслан Коротаев после прохождения срочной службы остался в армии по контракту. Он будет похоронен 10 августа на сельском кладбище в Острожке, перед этим пройдет церемония прощания и митинг. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ сообщил, что эта мера — вынужденная. Главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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