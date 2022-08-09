ФСБ задержала двух челябинцев, производящих самопальное оружие

Сотрудники УФСБ по области пресекли попытку сбыть оружие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали двух жителей региона, производящих самопальное огнестрельное оружие. Как сообщили URA.RU в ведомстве, мужчины собирались продать оружие в других регионах РФ.

«Преследуя цель обогатиться при помощи преступного бизнеса, планировали сбыть самодельно изготовленное огнестрельное оружие, предназначенное для стрельбы боевыми патронами, и боеприпасы к нему, в том числе в других регионах России. Из незаконного оборота изъято пять автоматов, один пистолет и более сорока патронов», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ.

В ведомстве отметили, что торговцев задержали в декабре 2021 года. Приговором суда мужчины были отправлены в исправительные колонии на срок от семи до восьми лет. Также их обязали выплатить штраф в размере 350 и 300 тысяч рублей.

Ранее у челябинского охотника изъяли свыше трех тысяч пистолетных и винтовочных патронов. Также у мужчины обнаружили самодельные пистолеты и ручные гранаты. За незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств охотника осудили на три года условно.