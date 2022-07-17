ФСБ изъяла у челябинца крупную партию оружия и боеприпасов

18 июля 2022 в 12:05 Размер текста - 17 +

Житель Челябинска хранил дома больше трех тысяч патронов, несколько пистолетов и гранаты (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники ФСБ изъяли у жителя Челябинска крупную партию стрелкового оружия, боеприпасов и гранаты. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области. «Охотник из Челябинска незаконно купил и хранил дома свыше 3,2 тыс. пистолетных и винтовочных патронов. Также у него обнаружили четыре самодельных пистолета, изготовленных из сигнальных; корпус гранаты, взрыватель ручных гранат и ручную осколочную гранату оборонительного действия», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Боеприпасы изъяли из незаконного оборота сотрудники регионального управления ФСБ. Курчатовский районный суд признал 56-летнего челябинца виновным в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) и ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Мужчина приговорен к трем годам лишения свободы условно. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Сотрудники ФСБ изъяли у жителя Челябинска крупную партию стрелкового оружия, боеприпасов и гранаты. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области. «Охотник из Челябинска незаконно купил и хранил дома свыше 3,2 тыс. пистолетных и винтовочных патронов. Также у него обнаружили четыре самодельных пистолета, изготовленных из сигнальных; корпус гранаты, взрыватель ручных гранат и ручную осколочную гранату оборонительного действия», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Боеприпасы изъяли из незаконного оборота сотрудники регионального управления ФСБ. Курчатовский районный суд признал 56-летнего челябинца виновным в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) и ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Мужчина приговорен к трем годам лишения свободы условно.