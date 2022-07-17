17 июля 2022

ФСБ изъяла у челябинца крупную партию оружия и боеприпасов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Практическая стрельба из пистолета. Екатеринбург, пуля, патроны, зарядка, обойма
Житель Челябинска хранил дома больше трех тысяч патронов, несколько пистолетов и гранаты (фото из архива) Фото:

Сотрудники ФСБ изъяли у жителя Челябинска крупную партию стрелкового оружия, боеприпасов и гранаты. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«Охотник из Челябинска незаконно купил и хранил дома свыше 3,2 тыс. пистолетных и винтовочных патронов. Также у него обнаружили четыре самодельных пистолета, изготовленных из сигнальных; корпус гранаты, взрыватель ручных гранат и ручную осколочную гранату оборонительного действия», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Боеприпасы изъяли из незаконного оборота сотрудники регионального управления ФСБ. Курчатовский районный суд признал 56-летнего челябинца виновным в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) и ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Мужчина приговорен к трем годам лишения свободы условно.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Сотрудники ФСБ изъяли у жителя Челябинска крупную партию стрелкового оружия, боеприпасов и гранаты. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области. «Охотник из Челябинска незаконно купил и хранил дома свыше 3,2 тыс. пистолетных и винтовочных патронов. Также у него обнаружили четыре самодельных пистолета, изготовленных из сигнальных; корпус гранаты, взрыватель ручных гранат и ручную осколочную гранату оборонительного действия», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Боеприпасы изъяли из незаконного оборота сотрудники регионального управления ФСБ. Курчатовский районный суд признал 56-летнего челябинца виновным в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) и ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Мужчина приговорен к трем годам лишения свободы условно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...