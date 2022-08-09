В пермском ТЦ открылся магазин гиганта ювелирной промышленности

10 августа 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

Новый отдел находится на первом этаже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В пермском ТРЦ «Планета» открылся новый магазин федеральной ювелирной сети «Алмаз Холдинг». Об этом сообщили в соцсетях торгового центра. «Это один из крупнейших брендов ювелирных изделий. В ассортименте магазина представлены изделия из желтого, белого и красного золота, серебра и платины с драгоценными и полудрагоценными камнями», — сообщили в ТРЦ «Планета». Магазины бренда представлены в 118 городах. В Перми это уже третий магазин. В нем представлены украшения, посуда, столовые приборы, сувениры, предметы религиозного культа. Новый отдел располагается на первом этаже торгового центра. Ранее URA.RU сообщало, что в другом ТЦ тоже открылся старейший в Перми ювелирный магазин. Он находится на первом этаже «iMALL Эспланада».

В пермском ТРЦ «Планета» открылся новый магазин федеральной ювелирной сети «Алмаз Холдинг». Об этом сообщили в соцсетях торгового центра. «Это один из крупнейших брендов ювелирных изделий. В ассортименте магазина представлены изделия из желтого, белого и красного золота, серебра и платины с драгоценными и полудрагоценными камнями», — сообщили в ТРЦ «Планета». Магазины бренда представлены в 118 городах. В Перми это уже третий магазин. В нем представлены украшения, посуда, столовые приборы, сувениры, предметы религиозного культа. Новый отдел располагается на первом этаже торгового центра. Ранее URA.RU сообщало, что в другом ТЦ тоже открылся старейший в Перми ювелирный магазин. Он находится на первом этаже «iMALL Эспланада».