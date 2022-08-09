09 августа 2022

В пермском ТЦ открылся магазин гиганта ювелирной промышленности

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, ювелирные украшения, драгоценности, бижутерия
Новый отдел находится на первом этаже Фото:

В пермском ТРЦ «Планета» открылся новый магазин федеральной ювелирной сети «Алмаз Холдинг». Об этом сообщили в соцсетях торгового центра.

«Это один из крупнейших брендов ювелирных изделий. В ассортименте магазина представлены изделия из желтого, белого и красного золота, серебра и платины с драгоценными и полудрагоценными камнями», — сообщили в ТРЦ «Планета».

Магазины бренда представлены в 118 городах. В Перми это уже третий магазин. В нем представлены украшения, посуда, столовые приборы, сувениры, предметы религиозного культа. Новый отдел располагается на первом этаже торгового центра.

Ранее URA.RU сообщало, что в другом ТЦ тоже открылся старейший в Перми ювелирный магазин. Он находится на первом этаже «iMALL Эспланада».

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В пермском ТРЦ «Планета» открылся новый магазин федеральной ювелирной сети «Алмаз Холдинг». Об этом сообщили в соцсетях торгового центра. «Это один из крупнейших брендов ювелирных изделий. В ассортименте магазина представлены изделия из желтого, белого и красного золота, серебра и платины с драгоценными и полудрагоценными камнями», — сообщили в ТРЦ «Планета». Магазины бренда представлены в 118 городах. В Перми это уже третий магазин. В нем представлены украшения, посуда, столовые приборы, сувениры, предметы религиозного культа. Новый отдел располагается на первом этаже торгового центра. Ранее URA.RU сообщало, что в другом ТЦ тоже открылся старейший в Перми ювелирный магазин. Он находится на первом этаже «iMALL Эспланада».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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