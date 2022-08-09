Челябинские силовики занялись делом о туристической «пирамиде»

10 августа 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

Полиция региона проведет проверку по факту поступивших от жителей жалоб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полиция Челябинской области проведет служебную проверку по факту жалоб жителей на действия предпринимательницы, которая втянула их в «пирамиду» с авиабилетами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона. «Полиция проведет проверку. На действия предпринимателя зарегистрировано сразу несколько заявлений», — пояснили в пресс-службе полицейского главка. Сколько именно зарегистрированных заявлений на действия предпринимательницы, в пресс-службе не уточнили. Но жалобы продолжают поступать ежедневно. Ранее многие туристы обвинили предпринимательницу из Челябинска в мошеннических действиях. Женщина продавала авиабилеты в любые города РФ и обратно всего за пять тысяч рублей. Однако уже во время отдыха туристы выясняли, что возвращаться им придется за свой счет.

Полиция Челябинской области проведет служебную проверку по факту жалоб жителей на действия предпринимательницы, которая втянула их в «пирамиду» с авиабилетами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона. «Полиция проведет проверку. На действия предпринимателя зарегистрировано сразу несколько заявлений», — пояснили в пресс-службе полицейского главка. Сколько именно зарегистрированных заявлений на действия предпринимательницы, в пресс-службе не уточнили. Но жалобы продолжают поступать ежедневно. Ранее многие туристы обвинили предпринимательницу из Челябинска в мошеннических действиях. Женщина продавала авиабилеты в любые города РФ и обратно всего за пять тысяч рублей. Однако уже во время отдыха туристы выясняли, что возвращаться им придется за свой счет.