Челябинские силовики занялись делом о туристической «пирамиде»

Полиция Челябинской области проведет служебную проверку по факту жалоб жителей на действия предпринимательницы, которая втянула их в «пирамиду» с авиабилетами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.
«Полиция проведет проверку. На действия предпринимателя зарегистрировано сразу несколько заявлений», — пояснили в пресс-службе полицейского главка.
Сколько именно зарегистрированных заявлений на действия предпринимательницы, в пресс-службе не уточнили. Но жалобы продолжают поступать ежедневно.
Ранее многие туристы обвинили предпринимательницу из Челябинска в мошеннических действиях. Женщина продавала авиабилеты в любые города РФ и обратно всего за пять тысяч рублей. Однако уже во время отдыха туристы выясняли, что возвращаться им придется за свой счет.
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