09 августа 2022

Челябинские силовики занялись делом о туристической «пирамиде»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Низкий уровень самоизоляции. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, полиция
Полиция региона проведет проверку по факту поступивших от жителей жалоб Фото:

Полиция Челябинской области проведет служебную проверку по факту жалоб жителей на действия предпринимательницы, которая втянула их в «пирамиду» с авиабилетами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

«Полиция проведет проверку. На действия предпринимателя зарегистрировано сразу несколько заявлений», — пояснили в пресс-службе полицейского главка.

Сколько именно зарегистрированных заявлений на действия предпринимательницы, в пресс-службе не уточнили. Но жалобы продолжают поступать ежедневно.

Ранее многие туристы обвинили предпринимательницу из Челябинска в мошеннических действиях. Женщина продавала авиабилеты в любые города РФ и обратно всего за пять тысяч рублей. Однако уже во время отдыха туристы выясняли, что возвращаться им придется за свой счет.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Полиция Челябинской области проведет служебную проверку по факту жалоб жителей на действия предпринимательницы, которая втянула их в «пирамиду» с авиабилетами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона. «Полиция проведет проверку. На действия предпринимателя зарегистрировано сразу несколько заявлений», — пояснили в пресс-службе полицейского главка. Сколько именно зарегистрированных заявлений на действия предпринимательницы, в пресс-службе не уточнили. Но жалобы продолжают поступать ежедневно. Ранее многие туристы обвинили предпринимательницу из Челябинска в мошеннических действиях. Женщина продавала авиабилеты в любые города РФ и обратно всего за пять тысяч рублей. Однако уже во время отдыха туристы выясняли, что возвращаться им придется за свой счет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...