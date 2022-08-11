11 августа 2022

Челябинские туроператоры отправили детей в бесплатное путешествие

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный природный парк Таганай. Златоуст, таганай, национальный парк
Социальные сертификаты на отдых получат 8 тыс. 879 школьников Фото:

Туроператоры из Челябинской области отправили две группы одаренных школьников в бесплатные путешествия. Как сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора региона, социальные сертификаты на отдых получат 8 тыс. 879 школьников.

«В минувшие выходные с Челябинском познакомились две группы одаренных школьников — из Верхнего Уфалея, Пласта, Южноуральска и Увельского района. Туроператоры составили 13 маршрутов (семь из них по Челябинску) с трансфером на автобусах и пригородных электропоездах. Маршруты подготовлены для учащихся 5-9 классов, чтобы путешествие по родному краю было увлекательным и полезным», — отметили в пресс-службе.

Ребята смогли побывать в телерадиоцентре, студии мультипликации, информационном центре атомной отрасли, прогулялись по набережной реки Миасс и пешеходной улице Кировке. За неполную неделю в бесплатное путешествие по сертификатам отправились 249 детей.

Школьники из Челябинска отправятся в Златоуст, Троицк и Кыштым. Там их ждут знакомство с оружейным искусством и купеческими особняками, прогулка по национальному парку «Таганай».

Челябинская область вошла в пилотный проект популяризации туризма для детей-школьников, реализуемый Ростуризмом совместно с Минфином России. Социальные сертификаты получат школьники области, отличившиеся в учебе, спорте и творчестве.

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Туроператоры из Челябинской области отправили две группы одаренных школьников в бесплатные путешествия. Как сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора региона, социальные сертификаты на отдых получат 8 тыс. 879 школьников. «В минувшие выходные с Челябинском познакомились две группы одаренных школьников — из Верхнего Уфалея, Пласта, Южноуральска и Увельского района. Туроператоры составили 13 маршрутов (семь из них по Челябинску) с трансфером на автобусах и пригородных электропоездах. Маршруты подготовлены для учащихся 5-9 классов, чтобы путешествие по родному краю было увлекательным и полезным», — отметили в пресс-службе. Ребята смогли побывать в телерадиоцентре, студии мультипликации, информационном центре атомной отрасли, прогулялись по набережной реки Миасс и пешеходной улице Кировке. За неполную неделю в бесплатное путешествие по сертификатам отправились 249 детей. Школьники из Челябинска отправятся в Златоуст, Троицк и Кыштым. Там их ждут знакомство с оружейным искусством и купеческими особняками, прогулка по национальному парку «Таганай». Челябинская область вошла в пилотный проект популяризации туризма для детей-школьников, реализуемый Ростуризмом совместно с Минфином России. Социальные сертификаты получат школьники области, отличившиеся в учебе, спорте и творчестве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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