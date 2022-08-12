«Отпетые мошенники» посетили Асбест с двумя важными заданиями. Видео

13 августа 2022 в 18:36 Размер текста - 17 +

Коллектив выступил в Асбесте на юбилее фирмы и посетил могилу лидера «Агата Кристи» Фото: «Отпетые мошенники official page», vk.com Группа «Отпетые мошенники» 12 августа посетила Асбест (Свердловская область), чтобы выступить на 100-летнем юбилее градообразующего предприятия «Ураласбест» и сходить на могилу к лидеру группы «Агата Кристи» Александру Козлову, написавшему для них мелодию к песне «Люби меня, люби». Об этом сообщили музыканты в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Побывали в Асбесте и не могли не посетить могилку нашего друга — композитора, музыканта и основателя рок-группы „Агата Кристи“ Козлова Саши. Именно он написал для нас мелодию к полюбившейся всем песне „Люби меня, люби“», — говорится в сообщении. Александр Козлов — советский и российский музыкант, композитор, клавишник и сооснователь рок-группы «Агата Кристи». Умер в возрасте 39-ти лет в 2001 году. Причиной смерти стал сердечный приступ. Ранее URA.RU писало, что «Отпетые мошенники» выступят в Асбесте на юбилее предприятия «Ураласбест». Этот праздник объединил День города и День строителя.

Группа «Отпетые мошенники» 12 августа посетила Асбест (Свердловская область), чтобы выступить на 100-летнем юбилее градообразующего предприятия «Ураласбест» и сходить на могилу к лидеру группы «Агата Кристи» Александру Козлову, написавшему для них мелодию к песне «Люби меня, люби». Об этом сообщили музыканты в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Побывали в Асбесте и не могли не посетить могилку нашего друга — композитора, музыканта и основателя рок-группы „Агата Кристи“ Козлова Саши. Именно он написал для нас мелодию к полюбившейся всем песне „Люби меня, люби“», — говорится в сообщении. Александр Козлов — советский и российский музыкант, композитор, клавишник и сооснователь рок-группы «Агата Кристи». Умер в возрасте 39-ти лет в 2001 году. Причиной смерти стал сердечный приступ. Ранее URA.RU писало, что «Отпетые мошенники» выступят в Асбесте на юбилее предприятия «Ураласбест». Этот праздник объединил День города и День строителя.