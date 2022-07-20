20 июля 2022

На юбилее в свердловском городе выступят «Отпетые мошенники»

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Разное. Курган, Шадринск, концерт, микрофон, эстрада
«Отпетые мошенники» споют на 100-летии «Ураласбеста» Фото:

Группа «Отпетые мошенники» выступит в Асбесте (Свердловская область) 12 августа на 100-летнем юбилее градообразующего предприятия «Ураласбест». Праздник объединит День города и День строителя. О своем приезде сообщили сами участники коллектива.

«Привет, славный город Асбест! Мы — группа „Отпетые мошенники“. Приглашаем всех горожан на наш праздничный концерт 12 августа. Приходите, будет круто!» — говорится в обращении группы, которое опубликовано в паблике «За родной Асбест» во «ВКонтакте».

Праздничные мероприятия по случаю Дня города в Асбесте пройдут с 12 по 14 августа. В этом году торжества приурочат к 100-летию комбината «Ураласбест». Традиционно же День города празднуется в Асбесте в конце июня.

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Группа «Отпетые мошенники» выступит в Асбесте (Свердловская область) 12 августа на 100-летнем юбилее градообразующего предприятия «Ураласбест». Праздник объединит День города и День строителя. О своем приезде сообщили сами участники коллектива. «Привет, славный город Асбест! Мы — группа „Отпетые мошенники“. Приглашаем всех горожан на наш праздничный концерт 12 августа. Приходите, будет круто!» — говорится в обращении группы, которое опубликовано в паблике «За родной Асбест» во «ВКонтакте». Праздничные мероприятия по случаю Дня города в Асбесте пройдут с 12 по 14 августа. В этом году торжества приурочат к 100-летию комбината «Ураласбест». Традиционно же День города празднуется в Асбесте в конце июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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