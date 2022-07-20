На юбилее в свердловском городе выступят «Отпетые мошенники»

21 июля 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

«Отпетые мошенники» споют на 100-летии «Ураласбеста» Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Группа «Отпетые мошенники» выступит в Асбесте (Свердловская область) 12 августа на 100-летнем юбилее градообразующего предприятия «Ураласбест». Праздник объединит День города и День строителя. О своем приезде сообщили сами участники коллектива. «Привет, славный город Асбест! Мы — группа „Отпетые мошенники“. Приглашаем всех горожан на наш праздничный концерт 12 августа. Приходите, будет круто!» — говорится в обращении группы, которое опубликовано в паблике «За родной Асбест» во «ВКонтакте». Праздничные мероприятия по случаю Дня города в Асбесте пройдут с 12 по 14 августа. В этом году торжества приурочат к 100-летию комбината «Ураласбест». Традиционно же День города празднуется в Асбесте в конце июня. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Группа «Отпетые мошенники» выступит в Асбесте (Свердловская область) 12 августа на 100-летнем юбилее градообразующего предприятия «Ураласбест». Праздник объединит День города и День строителя. О своем приезде сообщили сами участники коллектива. «Привет, славный город Асбест! Мы — группа „Отпетые мошенники“. Приглашаем всех горожан на наш праздничный концерт 12 августа. Приходите, будет круто!» — говорится в обращении группы, которое опубликовано в паблике «За родной Асбест» во «ВКонтакте». Праздничные мероприятия по случаю Дня города в Асбесте пройдут с 12 по 14 августа. В этом году торжества приурочат к 100-летию комбината «Ураласбест». Традиционно же День города празднуется в Асбесте в конце июня.