В Перми засняли вандала, который уничтожал цветы в городских клумбах. Видео опубликовано в группе «ЧП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
На видеозаписи пермяк пинает и вырывает растения ногами. «Найдем вандала?», — пишет автор поста. По предположению подписчиков, хулиганство происходило в микрорайоне Садовый.
Такое поведение возмутило многих местных жителей в комментариях. «А прохожие не могли его от туда вытащить за любую часть тела и дать хорошего леща?!» — возмущается пермячка. «Вот это козел невменяемый», «Вот урод», — ругаются комментаторы. Некоторые подписчики отметили, что оператор тоже виноват, так как не вмешался: «А кто-то ведь снимал. Наблюдал». В МВД Перми отправлен запрос.
URA.RU также рассказывало о хулиганах, которые уничтожили популярное место отдыха в Соликамске. У пруда злоумышленники вырвали и сломали несколько скамеек и перевернули урны с мусором.
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