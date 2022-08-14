Пермяк заснял вандала, уничтожающего клумбы. Видео

15 августа 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

Пермяк вырывал и растаптывал цветы ногами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Перми засняли вандала, который уничтожал цветы в городских клумбах. Видео опубликовано в группе «ЧП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». На видеозаписи пермяк пинает и вырывает растения ногами. «Найдем вандала?», — пишет автор поста. По предположению подписчиков, хулиганство происходило в микрорайоне Садовый. Такое поведение возмутило многих местных жителей в комментариях. «А прохожие не могли его от туда вытащить за любую часть тела и дать хорошего леща?!» — возмущается пермячка. «Вот это козел невменяемый», «Вот урод», — ругаются комментаторы. Некоторые подписчики отметили, что оператор тоже виноват, так как не вмешался: «А кто-то ведь снимал. Наблюдал». В МВД Перми отправлен запрос. URA.RU также рассказывало о хулиганах, которые уничтожили популярное место отдыха в Соликамске. У пруда злоумышленники вырвали и сломали несколько скамеек и перевернули урны с мусором.

В Перми засняли вандала, который уничтожал цветы в городских клумбах. Видео опубликовано в группе «ЧП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». На видеозаписи пермяк пинает и вырывает растения ногами. «Найдем вандала?», — пишет автор поста. По предположению подписчиков, хулиганство происходило в микрорайоне Садовый. Такое поведение возмутило многих местных жителей в комментариях. «А прохожие не могли его от туда вытащить за любую часть тела и дать хорошего леща?!» — возмущается пермячка. «Вот это козел невменяемый», «Вот урод», — ругаются комментаторы. Некоторые подписчики отметили, что оператор тоже виноват, так как не вмешался: «А кто-то ведь снимал. Наблюдал». В МВД Перми отправлен запрос. URA.RU также рассказывало о хулиганах, которые уничтожили популярное место отдыха в Соликамске. У пруда злоумышленники вырвали и сломали несколько скамеек и перевернули урны с мусором.