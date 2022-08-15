Заместителя начальника тюменского УБОП задержали за взятки

16 августа 2022 в 14:31 Размер текста - 17 +

Кадырбаева обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместителя начальника Тюменского отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России задержали за посредничество при даче взятки в особо крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «По версии следствия, в 2020 году подозреваемый Нурлан Кадырбаев 1980 года рождения выступал посредником в передаче взятки — не менее 20 миллионов рублей, в особо крупном размере, неустановленному должностному лицу ФНС России. Это незаконное вознаграждение полагалось за обеспечение принятия незаконного решения УФНС России по Тюменской области в интересах руководителя одного из коммерческих предприятий города Тюмени. Цель — снижение суммы налоговых доначислений до уровня влекущего прекращение уголовного преследования руководителя коммерческой фирмы», — передает объединенная пресс-служба. В настоящий момент судом определена мера пресечения для Кадырбаева. Он пробудет в СИЗО до 9 октября текущего года.

Заместителя начальника Тюменского отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России задержали за посредничество при даче взятки в особо крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «По версии следствия, в 2020 году подозреваемый Нурлан Кадырбаев 1980 года рождения выступал посредником в передаче взятки — не менее 20 миллионов рублей, в особо крупном размере, неустановленному должностному лицу ФНС России. Это незаконное вознаграждение полагалось за обеспечение принятия незаконного решения УФНС России по Тюменской области в интересах руководителя одного из коммерческих предприятий города Тюмени. Цель — снижение суммы налоговых доначислений до уровня влекущего прекращение уголовного преследования руководителя коммерческой фирмы», — передает объединенная пресс-служба. В настоящий момент судом определена мера пресечения для Кадырбаева. Он пробудет в СИЗО до 9 октября текущего года.