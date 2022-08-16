ФСБ займется фейками о спецоперации на свердловских выборах

16 августа 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Заявление направили в электронную приемную УФСБ 16 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Скандал на выборах в гордуму Серова (Свердловская область) дошел до регионального управления УФСБ. Один из кандидатов от «Единой России» пожаловался силовикам на агитацию, которую от имени партийцев распространили неизвестные. В заявлении, поданном через веб-приемную УФСБ и оказавшемся в распоряжении URA.RU, подозреваемый, впрочем, назван. Накануне URA.RU сообщило, что в выходные в почтовых ящиках местных жителей появились странные газеты. В них кандидаты от ЕР и представители других партий якобы предложили, к примеру, подселять беженцев с Донбасса к пенсионерам, собирать для них деньги, а также отправлять серовских пенсионеров МВД в «горячие точки» на Украину. В ЕР тут же открестились от пиар-акции. «Газета является незаконной, в ней содержится недостоверная информация, которая порочит честь, достоинство и деловую репутацию всех перечисленных кандидатов», — написал в своем заявлении в УФСБ один из героев фейковой газеты Альберт Шаймуратов. По его словам, за акцией могут стоять представители «Новых людей», поскольку в материалах не упомянуты только их кандидаты. Виновным Шаймуратов считает местного бизнесмена Павла Козяева — фронтмена «Новых людей» в Серове на этих выборах. При этом сам Козяев в разговоре с корреспондентом заявил, что впервые слышит о фейковых АПМ. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU

Скандал на выборах в гордуму Серова (Свердловская область) дошел до регионального управления УФСБ. Один из кандидатов от «Единой России» пожаловался силовикам на агитацию, которую от имени партийцев распространили неизвестные. В заявлении, поданном через веб-приемную УФСБ и оказавшемся в распоряжении URA.RU, подозреваемый, впрочем, назван. Накануне URA.RU сообщило, что в выходные в почтовых ящиках местных жителей появились странные газеты. В них кандидаты от ЕР и представители других партий якобы предложили, к примеру, подселять беженцев с Донбасса к пенсионерам, собирать для них деньги, а также отправлять серовских пенсионеров МВД в «горячие точки» на Украину. В ЕР тут же открестились от пиар-акции. «Газета является незаконной, в ней содержится недостоверная информация, которая порочит честь, достоинство и деловую репутацию всех перечисленных кандидатов», — написал в своем заявлении в УФСБ один из героев фейковой газеты Альберт Шаймуратов. По его словам, за акцией могут стоять представители «Новых людей», поскольку в материалах не упомянуты только их кандидаты. Виновным Шаймуратов считает местного бизнесмена Павла Козяева — фронтмена «Новых людей» в Серове на этих выборах. При этом сам Козяев в разговоре с корреспондентом заявил, что впервые слышит о фейковых АПМ.