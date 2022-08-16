Россия продолжает специальную операцию на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Донбассе погибла журналистка Земфира Сулейманова, армия РФ уничтожила командный пункт ВСУ в Авдеевке. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 16 августа.
- Военный корреспондент, активистка партии «Другая Россия» Земфира Сулейманова погибла в Донбассе. Она подорвалась на мине;
- В Минобороны РФ сообщили, что российская армия уничтожила командно-наблюдательный пункт ВСУ в районе Андреевки. Было ликвидировано более 20 националистов;
- Президент России Владимир Путин заявил, что США и их союзники готовы пожертвовать Украиной и ее жителями. Глава государства заявил, что Запад уготовил Украине «судьбу пушечного мяса»;
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия не намерена использовать против Украины ядерное оружие. Шойгу сообщил, что такое оружие не нужно России для достижения целей спецоперации;
- Украинские националисты перед отступлением пытались сровнять с землей поселок Александровка в Херсонской области, сообщает Пятый канал. Российская армия выбила националистов из поселка за три дня.
24 февраля Владимир Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявил, что ее главная задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. По словам Путина, России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Президент подчеркнул, что оккупация Украины не является целью РФ.
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