В ДНР погибла журналистка из РФ, уничтожен командный пункт ВСУ. Главное к вечеру 16 августа

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Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица
Россия продолжает специальную операцию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Донбассе погибла журналистка Земфира Сулейманова, армия РФ уничтожила командный пункт ВСУ в Авдеевке. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 16 августа.

  • Военный корреспондент, активистка партии «Другая Россия» Земфира Сулейманова погибла в Донбассе. Она подорвалась на мине;
  • В Минобороны РФ сообщили, что российская армия уничтожила командно-наблюдательный пункт ВСУ в районе Андреевки. Было ликвидировано более 20 националистов;
  • Президент России Владимир Путин заявил, что США и их союзники готовы пожертвовать Украиной и ее жителями. Глава государства заявил, что Запад уготовил Украине «судьбу пушечного мяса»;
  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия не намерена использовать против Украины ядерное оружие. Шойгу сообщил, что такое оружие не нужно России для достижения целей спецоперации;
  • Украинские националисты перед отступлением пытались сровнять с землей поселок Александровка в Херсонской области, сообщает Пятый канал. Российская армия выбила националистов из поселка за три дня.

24 февраля Владимир Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявил, что ее главная задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. По словам Путина, России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Президент подчеркнул, что оккупация Украины не является целью РФ.

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В Донбассе погибла журналистка Земфира Сулейманова, армия РФ уничтожила командный пункт ВСУ в Авдеевке. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 16 августа. 24 февраля Владимир Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявил, что ее главная задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. По словам Путина, России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Президент подчеркнул, что оккупация Украины не является целью РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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