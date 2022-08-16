В Перми скончался бывший управленец из правительства региона

17 августа 2022 в 10:09 Размер текста - 17 +

Александру Коновалову было 67 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми скончался бывший начальник мобилизационного отдела минздрава Пермского края Александр Коновалов. Об этом сообщили представители министерства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Александр Федорович работал в должности руководителя с 2004 по 2021 год. Он награжден почетной грамотой за многолетний добросовестный труд и качественную работу по обеспечению мобилизационной подготовки Министерства здравоохранения Пермского края. За время его работы, региональное министерство отмечалось в лучшую сторону главным управлением специальных программ президента и федеральным минздравом», — сказано в посте. Александру Коновалову было 67 лет. Прощание состоится 18 августа в 9:50 в большом зале на ул. Старцева, 61.

В Перми скончался бывший начальник мобилизационного отдела минздрава Пермского края Александр Коновалов. Об этом сообщили представители министерства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Александр Федорович работал в должности руководителя с 2004 по 2021 год. Он награжден почетной грамотой за многолетний добросовестный труд и качественную работу по обеспечению мобилизационной подготовки Министерства здравоохранения Пермского края. За время его работы, региональное министерство отмечалось в лучшую сторону главным управлением специальных программ президента и федеральным минздравом», — сказано в посте. Александру Коновалову было 67 лет. Прощание состоится 18 августа в 9:50 в большом зале на ул. Старцева, 61.