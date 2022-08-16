16 августа 2022

В Перми скончался бывший управленец из правительства региона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Свеча, траур Москва, свеча, траур, мистика, свечка, поминки, гадание
Александру Коновалову было 67 лет Фото:

В Перми скончался бывший начальник мобилизационного отдела минздрава Пермского края Александр Коновалов. Об этом сообщили представители министерства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

«Александр Федорович работал в должности руководителя с 2004 по 2021 год. Он награжден почетной грамотой за многолетний добросовестный труд и качественную работу по обеспечению мобилизационной подготовки Министерства здравоохранения Пермского края. За время его работы, региональное министерство отмечалось в лучшую сторону главным управлением специальных программ президента и федеральным минздравом», — сказано в посте.

Александру Коновалову было 67 лет. Прощание состоится 18 августа в 9:50 в большом зале на ул. Старцева, 61.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В Перми скончался бывший начальник мобилизационного отдела минздрава Пермского края Александр Коновалов. Об этом сообщили представители министерства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Александр Федорович работал в должности руководителя с 2004 по 2021 год. Он награжден почетной грамотой за многолетний добросовестный труд и качественную работу по обеспечению мобилизационной подготовки Министерства здравоохранения Пермского края. За время его работы, региональное министерство отмечалось в лучшую сторону главным управлением специальных программ президента и федеральным минздравом», — сказано в посте. Александру Коновалову было 67 лет. Прощание состоится 18 августа в 9:50 в большом зале на ул. Старцева, 61.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...