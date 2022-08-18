В Перми берег реки завален мертвой рыбой. Фото

19 августа 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

Специалисты обнаружили на берегу только ершей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермяки обнаружили множество погибшей рыбы в районе Красавинского моста. Информация об этом появилась в группе «Мой город Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Вчера в районе Красавинского моста, весь берег был завален мертвой рыбой. В основном это ерши и немного окуней, но также была и крупная рыба — судак и лещи. Что происходит?», — интересуется автор поста. Подписчики группы информацию подтверждают и выдвигают разные версии о причинах происшествия. «Еще с начала недели такая картина там», — уточняет Юрий Евдокимов. «От засухи и жары вода цветет, мало кислорода в воде, вот рыба и дохнет, это обычное явление», — предполагает Артем Мичков. «17 числа было большое извержение из-под воды с запахом тухлых яиц», — комментирует Сергей Власов. В Росрыболовстве Пермского края корреспонденту URA.RU сообщили, что в курсе ситуации. Во вторник, 16 августа на место гибели рыб выехала проверка. Сотрудники обнаружили около 50 мелких мертвых ершей. Специалисты ФГБУ «Главрыбвод» взяли на анализ образцы рыбы и воды, причины происшествия устанавливаются. Предположительно, причиной гибели рыб могло стать цветение зелено-синих водорослей. Массовую гибель рыбы в Каме на территории Пермского края отмечали еще в июне, Тогда тревогу забили рыбаки из поселка Сташково. На фотографиях автора поста присутствуют не только ерши, но и крупная рыба Группа «Мой город Пермь» в соцсети «ВКонтакте»

Пермяки обнаружили множество погибшей рыбы в районе Красавинского моста. Информация об этом появилась в группе «Мой город Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Вчера в районе Красавинского моста, весь берег был завален мертвой рыбой. В основном это ерши и немного окуней, но также была и крупная рыба — судак и лещи. Что происходит?», — интересуется автор поста. Подписчики группы информацию подтверждают и выдвигают разные версии о причинах происшествия. «Еще с начала недели такая картина там», — уточняет Юрий Евдокимов. «От засухи и жары вода цветет, мало кислорода в воде, вот рыба и дохнет, это обычное явление», — предполагает Артем Мичков. «17 числа было большое извержение из-под воды с запахом тухлых яиц», — комментирует Сергей Власов. В Росрыболовстве Пермского края корреспонденту URA.RU сообщили, что в курсе ситуации. Во вторник, 16 августа на место гибели рыб выехала проверка. Сотрудники обнаружили около 50 мелких мертвых ершей. Специалисты ФГБУ «Главрыбвод» взяли на анализ образцы рыбы и воды, причины происшествия устанавливаются. Предположительно, причиной гибели рыб могло стать цветение зелено-синих водорослей. Массовую гибель рыбы в Каме на территории Пермского края отмечали еще в июне, Тогда тревогу забили рыбаки из поселка Сташково.