В Пермском крае расследуют причины массовой гибели рыбы в Каме

Рыбаки заметили множество мертвых рыб в районе поселка Сташково (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Массовая гибель рыбы в Каме отмечена на территории Пермского края. Первыми тревогу забили рыбаки из поселка Сташково еще 19 июня. Теперь расследованием занимаются специалисты, рассказали в администрации Осинского городского округа.

«Первые сообщения о море рыбы поступили еще 19 июня от рыбаков в районе поселка Сташково Пермского района. Гибель рыбы идет по течению, начиная с этого места до поселка Усть-Нытва. Была организована рабочая группа с привлечением сотрудников отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пермскому краю», — говорится на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты на месте взяли пробы воды, но пока результат анализа не получен. 27 июня организован еще один выезд к реке. К работе привлечены экологи и сотрудники Рыбоохраны из других районов Пермского края. Контролирует расследование прокуратура.