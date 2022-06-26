26 июня 2022

В Пермском крае расследуют причины массовой гибели рыбы в Каме

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Мост через реку Сысерть. Свердловская область, поселок Луч, рыба, грязная вода, мертвая рыба, экология
Рыбаки заметили множество мертвых рыб в районе поселка Сташково (архивное фото) Фото:

Массовая гибель рыбы в Каме отмечена на территории Пермского края. Первыми тревогу забили рыбаки из поселка Сташково еще 19 июня. Теперь расследованием занимаются специалисты, рассказали в администрации Осинского городского округа.

«Первые сообщения о море рыбы поступили еще 19 июня от рыбаков в районе поселка Сташково Пермского района. Гибель рыбы идет по течению, начиная с этого места до поселка Усть-Нытва. Была организована рабочая группа с привлечением сотрудников отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пермскому краю», — говорится на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты на месте взяли пробы воды, но пока результат анализа не получен. 27 июня организован еще один выезд к реке. К работе привлечены экологи и сотрудники Рыбоохраны из других районов Пермского края. Контролирует расследование прокуратура.

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Массовая гибель рыбы в Каме отмечена на территории Пермского края. Первыми тревогу забили рыбаки из поселка Сташково еще 19 июня. Теперь расследованием занимаются специалисты, рассказали в администрации Осинского городского округа. «Первые сообщения о море рыбы поступили еще 19 июня от рыбаков в районе поселка Сташково Пермского района. Гибель рыбы идет по течению, начиная с этого места до поселка Усть-Нытва. Была организована рабочая группа с привлечением сотрудников отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пермскому краю», — говорится на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Специалисты на месте взяли пробы воды, но пока результат анализа не получен. 27 июня организован еще один выезд к реке. К работе привлечены экологи и сотрудники Рыбоохраны из других районов Пермского края. Контролирует расследование прокуратура.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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