Челябинского военного осудили за насилие по отношению к солдату

19 августа 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

За три подзатыльника солдату его командиру грозило до 10 лет заключения (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Магнитогорский гарнизонный суд оштрафовал военнослужащего за насилие по отношению к подчиненному. Поводом стала покупка солдатом электронной сигареты, сообщили URA.RU в пресс-службе суда. «Санат К., недовольным тем, что рядовой Т. обманывает его об обстоятельствах приобретения электронной сигареты, нанес ему три удара ладонью правой руки в область затылочной части головы. Этим он причинил солдату физическую боль и нравственные страдания. Применив насилие к рядовому, по отношению к которому он являлся начальником по должности и по званию, он совершил действия, повлекшие существенное нарушение права на личную неприкосновенность и охрану жизни потерпевшего», — пояснили в суде. Рассмотрев все обстоятельства дела, суд счел, что командир действовал из ложно понятых интересов службы, желал наказать рядового за обман и добиться от него правды. Ранее к уголовной ответственности Санат К. не привлекался, признал вину и образцово служил после произошедшего. В связи с этим суд в порядке назначил командиру более мягкий вид наказания, чем предусмотрено п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) — штраф вместо лишения свободы на 3-10 лет. Также военный сможет продолжать службу в прежней должности.

Магнитогорский гарнизонный суд оштрафовал военнослужащего за насилие по отношению к подчиненному. Поводом стала покупка солдатом электронной сигареты, сообщили URA.RU в пресс-службе суда. «Санат К., недовольным тем, что рядовой Т. обманывает его об обстоятельствах приобретения электронной сигареты, нанес ему три удара ладонью правой руки в область затылочной части головы. Этим он причинил солдату физическую боль и нравственные страдания. Применив насилие к рядовому, по отношению к которому он являлся начальником по должности и по званию, он совершил действия, повлекшие существенное нарушение права на личную неприкосновенность и охрану жизни потерпевшего», — пояснили в суде. Рассмотрев все обстоятельства дела, суд счел, что командир действовал из ложно понятых интересов службы, желал наказать рядового за обман и добиться от него правды. Ранее к уголовной ответственности Санат К. не привлекался, признал вину и образцово служил после произошедшего. В связи с этим суд в порядке назначил командиру более мягкий вид наказания, чем предусмотрено п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) — штраф вместо лишения свободы на 3-10 лет. Также военный сможет продолжать службу в прежней должности.