Долги россиян по кредиткам достигли исторического максимума

Общая сумма задолженности россиян по кредитным картам в июле впервые достигла 1,5 триллиона рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».
Также достигло рекордной отметки количество активных кредитных карт на руках у населения —52,7 миллиона единиц. При этом количество новых карт, следует из данных исследования, сократилось на 1,7 миллиона карт по сравнению с июнем. Также исследователи отмечают отрицательную тенденцию по плохим задолженностям: седьмой месяц их сумма увеличивается, в июле она достигла рекордных 185,3 миллиарда рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в России выросло число просроченных потребительских кредитов на 27%. Также выросла число просроченных долгов по кредитным картам на 37%.
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