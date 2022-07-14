Россияне стали реже отдавать долги по кредитам

14 июля 2022 в 22:04 Размер текста - 17 +

Число просроченных потребительских кредитов в России за год выросло на 27% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 В России выросло число просроченных договоров по кредитам. Такую информацию приводят аналитики кредитного бюро «Эквифакс». «Особенно агрессивно растет „просрочка“ по кредитным картам. Если число просроченных потребительских кредитов за год выросло на 27% при росте портфеля на 15%, то в кредитках — на 37% при росте портфеля на 22%. Можно предположить, что при сохранении текущих трендов на рынке необеспеченного розничного кредитования наибольшие риски для банков и системы могут нести не столько потребительские кредиты, сколько кредитные карты», — передает «Ридус» данные аналитиков. Ранее Федеральная служба судебных приставов ужесточила правила взыскания долгов с россиян. Теперь возбуждение дел в отношении должников будет проходить в автоматическом режиме, без участия судебного пристава. Число просроченных более чем на 90 дней кредитов в России начало расти в период пандемии, отмечает «Национальная служба новостей». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В России выросло число просроченных договоров по кредитам. Такую информацию приводят аналитики кредитного бюро «Эквифакс». «Особенно агрессивно растет „просрочка“ по кредитным картам. Если число просроченных потребительских кредитов за год выросло на 27% при росте портфеля на 15%, то в кредитках — на 37% при росте портфеля на 22%. Можно предположить, что при сохранении текущих трендов на рынке необеспеченного розничного кредитования наибольшие риски для банков и системы могут нести не столько потребительские кредиты, сколько кредитные карты», — передает «Ридус» данные аналитиков. Ранее Федеральная служба судебных приставов ужесточила правила взыскания долгов с россиян. Теперь возбуждение дел в отношении должников будет проходить в автоматическом режиме, без участия судебного пристава. Число просроченных более чем на 90 дней кредитов в России начало расти в период пандемии, отмечает «Национальная служба новостей».