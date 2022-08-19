Губернатор Флориды сравнил Байдена с оленем

Губернатор штата Флорида Рон ДеCантис раскритиковал президента США Джо Байдена. По его словам, на фоне бывших американских президентов Байден выглядит «оленем при свете фар». Такое мнение он выразил в пятницу во время выступления в поддержку сенатора Дуга Мастриано, который баллотируется на пост губернатора Пенсильвании.
«Если говорить о Байдене, это, конечно, порой печальное зрелище. На ум приходят наши прошлые президенты. Например, [бывший президент США] Джон Кеннеди, который говорил: „Не спрашивай, что страна может сделать для тебя! Спроси, что ты можешь сделать для страны!“ Или [бывший президент США Рональд] Рейган с его фразой: „Мистер [бывший президент СССР Михаил] Горбачев, снесите эту стену“. На этом фоне Байден, как олень при свете фар, смотрит в телесуфлер и говорит: „Конец цитаты, повторить строчку“», — высказался Десантис. Видео его выступления опубликовал телеканал CBS.
Ранее Джо Байден во время своей речи о правах женщин прочитал вслух подсказку с телесуфлера «повторить строчку», передает телеканал 360. Американский президент нередко путается в словах во время своих публичных выступлений. В ходе выступления в Саудовской Аравии он ошибся и сказал, что чтит «эгоизм» американских солдат на Ближнем Востоке, сообщает RT.
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