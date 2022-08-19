Губернатор Флориды сравнил Байдена с оленем

20 августа 2022 в 10:05 Размер текста - 17 +

Джо Байден выглядит «оленем», смотрящим в телесуфлер, уверен Рон ДеСантис Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор штата Флорида Рон ДеCантис раскритиковал президента США Джо Байдена. По его словам, на фоне бывших американских президентов Байден выглядит «оленем при свете фар». Такое мнение он выразил в пятницу во время выступления в поддержку сенатора Дуга Мастриано, который баллотируется на пост губернатора Пенсильвании. «Если говорить о Байдене, это, конечно, порой печальное зрелище. На ум приходят наши прошлые президенты. Например, [бывший президент США] Джон Кеннеди, который говорил: „Не спрашивай, что страна может сделать для тебя! Спроси, что ты можешь сделать для страны!“ Или [бывший президент США Рональд] Рейган с его фразой: „Мистер [бывший президент СССР Михаил] Горбачев, снесите эту стену“. На этом фоне Байден, как олень при свете фар, смотрит в телесуфлер и говорит: „Конец цитаты, повторить строчку“», — высказался Десантис. Видео его выступления опубликовал телеканал CBS. Ранее Джо Байден во время своей речи о правах женщин прочитал вслух подсказку с телесуфлера «повторить строчку», передает телеканал 360. Американский президент нередко путается в словах во время своих публичных выступлений. В ходе выступления в Саудовской Аравии он ошибся и сказал, что чтит «эгоизм» американских солдат на Ближнем Востоке, сообщает RT.

Губернатор штата Флорида Рон ДеCантис раскритиковал президента США Джо Байдена. По его словам, на фоне бывших американских президентов Байден выглядит «оленем при свете фар». Такое мнение он выразил в пятницу во время выступления в поддержку сенатора Дуга Мастриано, который баллотируется на пост губернатора Пенсильвании. «Если говорить о Байдене, это, конечно, порой печальное зрелище. На ум приходят наши прошлые президенты. Например, [бывший президент США] Джон Кеннеди, который говорил: „Не спрашивай, что страна может сделать для тебя! Спроси, что ты можешь сделать для страны!“ Или [бывший президент США Рональд] Рейган с его фразой: „Мистер [бывший президент СССР Михаил] Горбачев, снесите эту стену“. На этом фоне Байден, как олень при свете фар, смотрит в телесуфлер и говорит: „Конец цитаты, повторить строчку“», — высказался Десантис. Видео его выступления опубликовал телеканал CBS. Ранее Джо Байден во время своей речи о правах женщин прочитал вслух подсказку с телесуфлера «повторить строчку», передает телеканал 360. Американский президент нередко путается в словах во время своих публичных выступлений. В ходе выступления в Саудовской Аравии он ошибся и сказал, что чтит «эгоизм» американских солдат на Ближнем Востоке, сообщает RT.