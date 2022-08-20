Мэр: 300-летие Екатеринбурга смогут увидеть не все

По словам Алексея Орлова, подготовка к юбилею уже началась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главные события 300-летия Екатеринбурга, которое будет отмечаться в 2023 году пройдут не на улице, а на площадке международного выставочного центра (МВЦ) «Екатеринбург-ЭКСПО», количество мест в котором ограничено. Об этом URA.RU рассказал мэр Алексей Орлов. По его словам, сценарий большого праздника уже верстается.

«Площадка [Дня города-2023] в моем понимании будет [не в центре, как сейчас, а] другая, и гостей будет побольше. Думаю, главные события пройдут в ЭКСПО-центре. Там зал на четыре тысячи мест… Посмотрим», — поделился планами Орлов.

Съездив на 300-летие Нижнего Тагила, он кое-что для себя подсмотрел. «[Понравилась] историческая зарисовочка — еще со времен Демидовых — в исполнении тагильских артистов. Она не очень затянута и при этом показывает основные этапы развития города», — добавил Орлов.

20 августа в Екатеринбурге проходит День города — генеральная репетиция 300-летия. Основные мероприятия по традиции проходят в центре города. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.

В августе 2021-го, то есть еще до того, как Универсиаду-2023 отменили, Орлов говорил, что основной площадкой 300-летия будет «Екатеринбург Арена». Предполагалось совместить День города с закрытием Студенческих Игр.