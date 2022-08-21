21 августа 2022

Юрист указал, как грамотно выселить недобросовестных арендаторов

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Предложения по аренде помещений на Хохрякова и Малышева. Екатеринбург, аренда
Нельзя сразу выселить арендаторов, которые не платят за жилье, если у них есть договор, объяснил Тимур Харди Фото:

Выселить из жилого помещения арендаторов, которые отказываются платить за квартиру, тут же не получится, если у них есть договор с хозяином помещения. Поэтому нужно обращаться в суд, но при этом соблюсти досудебный порядок урегулирования спора, отправив в адрес арендатора претензию с требованием возместить долг и покинуть квартиру. Об этом рассказал адвокат бюро «Лебедева-Романова и партнеры» Тимур Харди.

«Если есть договор, то выгнать арендатора из квартиры с полицией не получится. Даже если он не платил за нее», — предупредил юрист Харди, его слова передает РИА Недвижимость. По его словам, сотрудники полиции не будет предпринимать меры, а лишь посоветует обратиться в суд.

При этом адвокат уточнил, что прежде чем обращаться в суд необходимо выполнить досудебный порядок урегулирования спора. Для этого владельцу жилья нужно направить арендатору претензию с требованием оплатить долг и покинуть жилое помещение. Он подчеркнул, что считается, что арендатор надлежащим образом уведомлен, даже если соответствующее письмо им не получено.

Ранее риелторы назвали топ городов с самой подорожавшей арендой квартир. По их словам, в десятке лидеров оказались Пермь и Екатеринбург.

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Выселить из жилого помещения арендаторов, которые отказываются платить за квартиру, тут же не получится, если у них есть договор с хозяином помещения. Поэтому нужно обращаться в суд, но при этом соблюсти досудебный порядок урегулирования спора, отправив в адрес арендатора претензию с требованием возместить долг и покинуть квартиру. Об этом рассказал адвокат бюро «Лебедева-Романова и партнеры» Тимур Харди. «Если есть договор, то выгнать арендатора из квартиры с полицией не получится. Даже если он не платил за нее», — предупредил юрист Харди, его слова передает РИА Недвижимость. По его словам, сотрудники полиции не будет предпринимать меры, а лишь посоветует обратиться в суд. При этом адвокат уточнил, что прежде чем обращаться в суд необходимо выполнить досудебный порядок урегулирования спора. Для этого владельцу жилья нужно направить арендатору претензию с требованием оплатить долг и покинуть жилое помещение. Он подчеркнул, что считается, что арендатор надлежащим образом уведомлен, даже если соответствующее письмо им не получено. Ранее риелторы назвали топ городов с самой подорожавшей арендой квартир. По их словам, в десятке лидеров оказались Пермь и Екатеринбург.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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