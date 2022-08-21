В Челябинской области резко выросли темпы заболеваемости COVID

За прошедшие сутки жители области сдали 4 837 тестов на коронавирус Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области продолжился рост темпов заболеваемости коронавирусом. По данным минздрава области на 22 августа, в регионе зафиксировано 370 новых случаев заражения, что на 23 больше, чем сутками ранее.

«Подтверждено 344 125 случаев заболевания COVID-19. 370 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них 14 школьников», — сообщили URA.RU в региональном минздраве.

В министерстве отметили, что несмотря на рост заболевания, по состоянию на 22 августа количество летальных исходов ровняется нулю. Сутками ранее от коронавируса умер один человек.

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной. Роспотребнадзор советует гражданам не отказываться от мер профилактики и предупреждения заболевания. Жителей просят носить маски и прививаться. Глава региона Алексей Текслер во время августовского педсовета 18 августа предупредил, что с началом учебного года ситуация с COVID-19 может осложниться.