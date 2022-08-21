21 августа 2022
20 августа 2022

В Челябинской области резко выросли темпы заболеваемости COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, здоровье, медицина, медик, коронавирус, пцр, ковид 19
За прошедшие сутки жители области сдали 4 837 тестов на коронавирус Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области продолжился рост темпов заболеваемости коронавирусом. По данным минздрава области на 22 августа, в регионе зафиксировано 370 новых случаев заражения, что на 23 больше, чем сутками ранее.

«Подтверждено 344 125 случаев заболевания COVID-19. 370 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них 14 школьников», — сообщили URA.RU в региональном минздраве.

В министерстве отметили, что несмотря на рост заболевания, по состоянию на 22 августа количество летальных исходов ровняется нулю. Сутками ранее от коронавируса умер один человек.

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной. Роспотребнадзор советует гражданам не отказываться от мер профилактики и предупреждения заболевания. Жителей просят носить маски и прививаться. Глава региона Алексей Текслер во время августовского педсовета 18 августа предупредил, что с началом учебного года ситуация с COVID-19 может осложниться.

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В Челябинской области продолжился рост темпов заболеваемости коронавирусом. По данным минздрава области на 22 августа, в регионе зафиксировано 370 новых случаев заражения, что на 23 больше, чем сутками ранее. «Подтверждено 344 125 случаев заболевания COVID-19. 370 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них 14 школьников», — сообщили URA.RU в региональном минздраве. В министерстве отметили, что несмотря на рост заболевания, по состоянию на 22 августа количество летальных исходов ровняется нулю. Сутками ранее от коронавируса умер один человек. Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной. Роспотребнадзор советует гражданам не отказываться от мер профилактики и предупреждения заболевания. Жителей просят носить маски и прививаться. Глава региона Алексей Текслер во время августовского педсовета 18 августа предупредил, что с началом учебного года ситуация с COVID-19 может осложниться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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