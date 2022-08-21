21 августа 2022

Пермяки встали на защиту подозреваемого в убийстве девочки

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по мере пресечения Горностаевой и Никанорову, заключенные, арест, подозреваемый, задержанный, под стражей
Подозреваемого отправили в СИЗО на два месяца Фото:

Жители Верхнечусовских Городков (Пермский край) собирают подписи под петицией в защиту подозреваемого в убийстве 6-летней девочки. Подписанты заверяют, что у мужчины не было повода к убийству. Петицию направят прокурору города Чайковского.

«Версия следствия ничем не обоснована. У мужчины не было повода к совершению убийства. Время, когда исчезла девочка, — ранний вечер, когда вокруг много людей, которые стали бы свидетелями подобного преступления», — передает сообщение в петиции 59.RU.

Жители поселка написали в обращении, что подозрение односельчанина основано на его судимости в 1997 году. Также пермяки написали, что подозреваемый адекватный, неконфликтный и спокойный человек.

Ребенок из Верхнечусовских Городков пропал 12 августа. На третий день поисков стало известно о гибели девочки — ее нашли в пожарном колодце. Позже правоохранительные органы задержали 46-летнего местного жителя, чей дом был недалеко от места нахождения тела. Мужчину отправили в СИЗО на два месяца. Во время судебного процесса задержанный заявил журналистам, что не виновен.

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Жители Верхнечусовских Городков (Пермский край) собирают подписи под петицией в защиту подозреваемого в убийстве 6-летней девочки. Подписанты заверяют, что у мужчины не было повода к убийству. Петицию направят прокурору города Чайковского. «Версия следствия ничем не обоснована. У мужчины не было повода к совершению убийства. Время, когда исчезла девочка, — ранний вечер, когда вокруг много людей, которые стали бы свидетелями подобного преступления», — передает сообщение в петиции 59.RU. Жители поселка написали в обращении, что подозрение односельчанина основано на его судимости в 1997 году. Также пермяки написали, что подозреваемый адекватный, неконфликтный и спокойный человек. Ребенок из Верхнечусовских Городков пропал 12 августа. На третий день поисков стало известно о гибели девочки — ее нашли в пожарном колодце. Позже правоохранительные органы задержали 46-летнего местного жителя, чей дом был недалеко от места нахождения тела. Мужчину отправили в СИЗО на два месяца. Во время судебного процесса задержанный заявил журналистам, что не виновен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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