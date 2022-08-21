Пермяки встали на защиту подозреваемого в убийстве девочки

Подозреваемого отправили в СИЗО на два месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Верхнечусовских Городков (Пермский край) собирают подписи под петицией в защиту подозреваемого в убийстве 6-летней девочки. Подписанты заверяют, что у мужчины не было повода к убийству. Петицию направят прокурору города Чайковского.

«Версия следствия ничем не обоснована. У мужчины не было повода к совершению убийства. Время, когда исчезла девочка, — ранний вечер, когда вокруг много людей, которые стали бы свидетелями подобного преступления», — передает сообщение в петиции 59.RU.

Жители поселка написали в обращении, что подозрение односельчанина основано на его судимости в 1997 году. Также пермяки написали, что подозреваемый адекватный, неконфликтный и спокойный человек.

Ребенок из Верхнечусовских Городков пропал 12 августа. На третий день поисков стало известно о гибели девочки — ее нашли в пожарном колодце. Позже правоохранительные органы задержали 46-летнего местного жителя, чей дом был недалеко от места нахождения тела. Мужчину отправили в СИЗО на два месяца. Во время судебного процесса задержанный заявил журналистам, что не виновен.