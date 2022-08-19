Пермяк, которого отправили в СИЗО, признался в убийстве девочки

20 августа 2022 в 03:48 Размер текста - 17 +

Пермяк признался, что толкнул девочку и она упала Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Житель поселка Верхнечусовские Городки, которого отправили в СИЗО, признался в убийстве шестилетней девочки. Об этом сообщает источник Комсомольской правды в правоохранительных органах. «Он признался, что толкнул девочку, и она упала. Якобы не хотел этого делать, все получилось случайно. Но он настолько путается в показаниях, что его слова вызывают много вопросов, в которых сейчас, после ареста, будут детально разбираться следователи», — рассказывает источник КП. Мужчина ранее был судим за убийство своего годовалого ребенка. Решением суда ему было назначено 15 лет лишения свободы, но после 10 лет отпустили условно. URA.RU писало, что суд принял решение отправить 46-летнего мужчину в СИЗО на два месяца. Проходя мимо журналистов, он сказал, что не виноват.

Житель поселка Верхнечусовские Городки, которого отправили в СИЗО, признался в убийстве шестилетней девочки. Об этом сообщает источник Комсомольской правды в правоохранительных органах. «Он признался, что толкнул девочку, и она упала. Якобы не хотел этого делать, все получилось случайно. Но он настолько путается в показаниях, что его слова вызывают много вопросов, в которых сейчас, после ареста, будут детально разбираться следователи», — рассказывает источник КП. Мужчина ранее был судим за убийство своего годовалого ребенка. Решением суда ему было назначено 15 лет лишения свободы, но после 10 лет отпустили условно. URA.RU писало, что суд принял решение отправить 46-летнего мужчину в СИЗО на два месяца. Проходя мимо журналистов, он сказал, что не виноват.