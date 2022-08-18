Пермяка отправили в СИЗО по делу о смерти 6-летней девочки

19 августа 2022 в 18:13 Размер текста - 17 +

Пермяка, который подозревается в убийстве 6-летней девочки отправили в СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми прошло судебное заседание по избранию меры пресечения 46-летнему мужчине, который проходит по делу о смерти девочки, пропавшей ранее в Верхнечусовских городках. Пропавшего ребенка искали два дня, на третий тело обнаружили в одном из пожарных колодцев. «Суд принял решение отправить мужчину в СИЗО на два месяца. Проходя мимо журналистов в суде, подозреваемый сказал, что он невиновен и что ему не верят», — пишет 59.RU. По словам источника URA.RU, у следствия нет улик, доказывающих, что задержанный является убийцей, но на одном из допросов он сказал, что видел, как девочка утонула. Агентство уже писало, что шестилетняя девочка пропала 12 августа. На ее поиски вышли местные жители, волонтеры и силовики, которые два дня прочесывали поселок и его окрестности. Было осмотрено более сотни домов, машин и опрошено большое количество людей. О том, что девочка погибла стало известно на третий день поисков. Ее тело обнаружили в пожарном колодце. После этого задержали 46-летнего местного жителя, чей дом находится неподалеку от места обнаружения тела.

В Перми прошло судебное заседание по избранию меры пресечения 46-летнему мужчине, который проходит по делу о смерти девочки, пропавшей ранее в Верхнечусовских городках. Пропавшего ребенка искали два дня, на третий тело обнаружили в одном из пожарных колодцев. «Суд принял решение отправить мужчину в СИЗО на два месяца. Проходя мимо журналистов в суде, подозреваемый сказал, что он невиновен и что ему не верят», — пишет 59.RU. По словам источника URA.RU, у следствия нет улик, доказывающих, что задержанный является убийцей, но на одном из допросов он сказал, что видел, как девочка утонула. Агентство уже писало, что шестилетняя девочка пропала 12 августа. На ее поиски вышли местные жители, волонтеры и силовики, которые два дня прочесывали поселок и его окрестности. Было осмотрено более сотни домов, машин и опрошено большое количество людей. О том, что девочка погибла стало известно на третий день поисков. Ее тело обнаружили в пожарном колодце. После этого задержали 46-летнего местного жителя, чей дом находится неподалеку от места обнаружения тела.