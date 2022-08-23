ТАСС: ВСУ ударили по кабинету, где проводил совещание Володин

23 августа 2022 в 21:20 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин посетил Донецк с рабочим визитом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по администрации главы ДНР Дениса Пушилина. Один из снарядов попал в кабинет, в котором перед обстрелом проводил совещание спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. «Сразу по окончании встречи думской делегации во главе с Вячеславом Володиным с депутатами Народного совета и встречи спикера с главой республики начался обстрел города. Через несколько минут уже после того, как делегация завершила встречи, ракета попала в кабинет Пушилина и в зал, где шла встреча депутатов. Эти помещения были полностью разрушены», — пишет ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах ДНР. Володин прибыл с рабочей поездкой в Донецк 23 августа и провел встречу с Денисом Пушилиным. В этот же день ВСУ обстреляли центр города. Часть снарядов попала в администрацию главы ДНР. В результате удара четыре человека погибли, десять получили ранения.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по администрации главы ДНР Дениса Пушилина. Один из снарядов попал в кабинет, в котором перед обстрелом проводил совещание спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. «Сразу по окончании встречи думской делегации во главе с Вячеславом Володиным с депутатами Народного совета и встречи спикера с главой республики начался обстрел города. Через несколько минут уже после того, как делегация завершила встречи, ракета попала в кабинет Пушилина и в зал, где шла встреча депутатов. Эти помещения были полностью разрушены», — пишет ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах ДНР. Володин прибыл с рабочей поездкой в Донецк 23 августа и провел встречу с Денисом Пушилиным. В этот же день ВСУ обстреляли центр города. Часть снарядов попала в администрацию главы ДНР. В результате удара четыре человека погибли, десять получили ранения.