ТАСС: ВСУ ударили по кабинету, где проводил совещание Володин

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Организационное собрание фракции политической партии
Вячеслав Володин посетил Донецк с рабочим визитом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по администрации главы ДНР Дениса Пушилина. Один из снарядов попал в кабинет, в котором перед обстрелом проводил совещание спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

«Сразу по окончании встречи думской делегации во главе с Вячеславом Володиным с депутатами Народного совета и встречи спикера с главой республики начался обстрел города. Через несколько минут уже после того, как делегация завершила встречи, ракета попала в кабинет Пушилина и в зал, где шла встреча депутатов. Эти помещения были полностью разрушены», — пишет ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах ДНР.

Володин прибыл с рабочей поездкой в Донецк 23 августа и провел встречу с Денисом Пушилиным. В этот же день ВСУ обстреляли центр города. Часть снарядов попала в администрацию главы ДНР. В результате удара четыре человека погибли, десять получили ранения.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по администрации главы ДНР Дениса Пушилина. Один из снарядов попал в кабинет, в котором перед обстрелом проводил совещание спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. «Сразу по окончании встречи думской делегации во главе с Вячеславом Володиным с депутатами Народного совета и встречи спикера с главой республики начался обстрел города. Через несколько минут уже после того, как делегация завершила встречи, ракета попала в кабинет Пушилина и в зал, где шла встреча депутатов. Эти помещения были полностью разрушены», — пишет ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах ДНР. Володин прибыл с рабочей поездкой в Донецк 23 августа и провел встречу с Денисом Пушилиным. В этот же день ВСУ обстреляли центр города. Часть снарядов попала в администрацию главы ДНР. В результате удара четыре человека погибли, десять получили ранения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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