Володин посетил ДНР

23 августа 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин также провел встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель Госдумы Вячеслав Володин совершил поездку в ДНР и провел встречу с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Об этом рассказали в telegram-канале Госдумы. «Нам необходимо сформировать единое правовое пространство в самых разных сферах — образовании, здравоохранении, транспорте, ЖКХ. Для этого мы организовали взаимодействие профильных комитетов с нашими коллегами из Народного Совета — в Государственной Думе в июле побывала делегация парламента ДНР», — заявил Володин. Он отметил, что в ДНР работают более 70 депутатов Госдумы. Парламентарий подчеркнул, что необходимо проводить встречи с людьми, проживающими на территории ДНР, и решать их проблемы. «Они голосовали на выборах в Государственную Думу, поэтому для нас это особая ответственность», — заключил Володин. Россия проводит на территории Украины спецоперацию по освобождению республик Донбасса. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия поможет восстановить ЛДНР, передает «Национальная служба новостей». Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что восстанавливать ЛНР и ДНР Россия будет до 2035 года. Ранее Вячеслав Володин предлагал депутатам ГД поехать в ДНР во время своего отпуска, чтобы обсудить, как они могут оказать помощь региону, передает телеканал 360.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин совершил поездку в ДНР и провел встречу с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Об этом рассказали в telegram-канале Госдумы. «Нам необходимо сформировать единое правовое пространство в самых разных сферах — образовании, здравоохранении, транспорте, ЖКХ. Для этого мы организовали взаимодействие профильных комитетов с нашими коллегами из Народного Совета — в Государственной Думе в июле побывала делегация парламента ДНР», — заявил Володин. Он отметил, что в ДНР работают более 70 депутатов Госдумы. Парламентарий подчеркнул, что необходимо проводить встречи с людьми, проживающими на территории ДНР, и решать их проблемы. «Они голосовали на выборах в Государственную Думу, поэтому для нас это особая ответственность», — заключил Володин. Россия проводит на территории Украины спецоперацию по освобождению республик Донбасса. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия поможет восстановить ЛДНР, передает «Национальная служба новостей». Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что восстанавливать ЛНР и ДНР Россия будет до 2035 года. Ранее Вячеслав Володин предлагал депутатам ГД поехать в ДНР во время своего отпуска, чтобы обсудить, как они могут оказать помощь региону, передает телеканал 360.