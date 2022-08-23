У пермяка сгорел дом, а мэрия хотела отобрать и землю

На месте сгоревшего дома пермяк создал нежилое строение Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Перми мэрия пыталась отсудить земельный участок у местного жителя из-за сгоревшего дома. В департаменте земельных отношений администрации указали, что на участке нет жилых строений, в связи с чем он может быть изъят, сообщается в документах на сайте Свердловского районного суда. Однако пермяку удалось сохранить землю благодаря новой нежилой постройке.

«В удовлетворении исковых требований департамента земельных отношений администрации города Перми к ФИО отказать в полном объеме», — говорится в решении суда. Он не нашел оснований для удовлетворения иска.

Представитель ответчика заявил, что на участке площадью 1400 кв. метров на месте остатков сгоревшего дома восстановлено строение. Новое здание не соответствует требованиям, которые предъявляются к жилым домам, однако объект не создает угрозу жизни граждан и построен без нарушений. Из-за того, что владелец земельного участка от собственности не отказался и принял меры к восстановлению здания, суд решил не лишать его права собственности на землю.