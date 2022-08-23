Главного депутата Катав-Ивановска подозревают в финансовых аферах

Расследование дела ведет Следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении председателя совета депутатов Катав-Ивановска Челябинской области Галины Федосеевой. Ее подозревают в незаконном издании распоряжений о начислении себе премий, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«По данным следствия, Федосеева в период с 2015 по 2021 год изготовила и подписала распоряжения о премировании сотрудников аппарата Совета депутатов и выплате им материальной помощи. Таким образом она незаконно получила из бюджета города более 260 тысяч рублей», — рассказал источник.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос, ответ будет опубликован после получения.

Ранее стало известно о возбуждении дела по схожим преступлениям в отношении бывшего председателя районного собрания депутатов, а ныне заместителя главы Катав-Ивановского района Николая Рудакова. Его подозревают в присвоении премий (статья 160 УК РФ). Заявления о привлечении его, а также Галины Федосеевой к уголовной ответственности подал в правоохранительные органы депутат Яков Чуксин.