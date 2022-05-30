30 мая 2022

На замглавы челябинского района возбудили дело о хищении премий. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Расследование ведет следственный комитет Фото:

В Катав-Ивановске (Челябинская область) в отношении заместителя главы района Николая Рудакова возбудили уголовное дело. Он подозревается в незаконном начислении себе премий, сообщил URA.RU старший помощник руководителя СУ СК России по области Владимир Шишков.

«Заместитель главы района подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ („Присвоение и растрата“). В бытность работы председателем собрания депутатов района в период 2015—2021 годов он совершил хищение вверенных средств путем издания незаконных приказов о начислении себе премий на сумму более 77 тыс. рублей», — рассказал Владимир Шишков.

Преступление выявили сотрудники ГУ МВД по Челябинской области. При этом заявление о привлечении экс-председателя собрания Николая Рудакова к уголовной ответственности написал депутат Яков Чуксин. Корреспонденту URA.RU он сообщил, что аналогичные заявления поданы в правоохранительные органы в отношении действующего председателя Александра Васильева, а также председателя городского собрания депутатов Галины Федосеевой. Николай Рудаков на звонок URA.RU к моменту публикации материала не ответил.

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В Катав-Ивановске (Челябинская область) в отношении заместителя главы района Николая Рудакова возбудили уголовное дело. Он подозревается в незаконном начислении себе премий, сообщил URA.RU старший помощник руководителя СУ СК России по области Владимир Шишков. «Заместитель главы района подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ („Присвоение и растрата“). В бытность работы председателем собрания депутатов района в период 2015—2021 годов он совершил хищение вверенных средств путем издания незаконных приказов о начислении себе премий на сумму более 77 тыс. рублей», — рассказал Владимир Шишков. Преступление выявили сотрудники ГУ МВД по Челябинской области. При этом заявление о привлечении экс-председателя собрания Николая Рудакова к уголовной ответственности написал депутат Яков Чуксин. Корреспонденту URA.RU он сообщил, что аналогичные заявления поданы в правоохранительные органы в отношении действующего председателя Александра Васильева, а также председателя городского собрания депутатов Галины Федосеевой. Николай Рудаков на звонок URA.RU к моменту публикации материала не ответил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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