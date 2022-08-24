Пермяк собирается найти родственников ветерана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермяк Илья Еремин нашел на мусорке в Кировском районе старый чемодан с фотографиями, поздравительными открытками и рукописными военными песнями. Оказалось, что вещи принадлежали ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Матюшонку. О своей находке мужчина рассказал корреспонденту URA.RU.

«Заглянул внутрь, и все нутро как будто перевернулось! Портрет в раме, фотоальбом, наградные документы, рукописные тексты песен военных лет, платки… Мне трудно поверить, что нормально выкидывать память о подвигах, видеть такое рядом с собой», — сообщил Илья. Мужчина не смог оставить памятные вещи и забрал их домой. В планах пермяка — отыскать родственников ветерана, которые будут неравнодушны к судьбе своего предка.

Еремин уже узнал подробности о жизни ветерана через сайт «Бессмертный полк». На фронт мужчина попал в 16 лет, служил в Белоруссии, был партизаном. Во время переправы через реку Висла был ранен в голову, однако после восстановления продолжил службу в 114 стрелковой дивизии Первого Белорусского фронта. За мужество и героизм, проявленные в бою, он был награжден орденом Красного Знамени.

Старый чемодан с вещами оказался в мусорке Илья Еремин