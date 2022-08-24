24 августа 2022

Арт-объект «Счастье не за горами» вернут на набережную в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми. г. Пермь, набережная, счастье не за горами, пермь
Арт-объект убрали с набережной в октябре прошлого года Фото:

К осени узнаваемый арт-объект «Счастье не за горами» будет возвращен на прежнее место на пермской набережной. Об этом рассказала пресс-служба правительства Пермского края. Реконструкция нижнего яруса набережной Камы у Речного вокзала близка к завершению.

«В перечень работ по капитальному ремонту входит полная реконструкция части привокзальной площади, на которую будет возвращен арт-объект „Счастье не за горами“. Помимо этого, подразумевается установка 5 амфитеатров — мест для отдыха посетителей. Изготовлением конструкций занимается местный производитель — в сентябре начнется их монтаж», — написано на сайте губернатора Прикамья.

О том, что один из самых популярных арт-объектов Перми уберут с набережной на время ремонта, URA.RU сообщало ранее. Позже вместо демонтированного «Счастье не за горами» установили «Временное счастье». Инсталляцию создал пермский уличный художник Арсений Швабский.

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К осени узнаваемый арт-объект «Счастье не за горами» будет возвращен на прежнее место на пермской набережной. Об этом рассказала пресс-служба правительства Пермского края. Реконструкция нижнего яруса набережной Камы у Речного вокзала близка к завершению. «В перечень работ по капитальному ремонту входит полная реконструкция части привокзальной площади, на которую будет возвращен арт-объект „Счастье не за горами“. Помимо этого, подразумевается установка 5 амфитеатров — мест для отдыха посетителей. Изготовлением конструкций занимается местный производитель — в сентябре начнется их монтаж», — написано на сайте губернатора Прикамья. О том, что один из самых популярных арт-объектов Перми уберут с набережной на время ремонта, URA.RU сообщало ранее. Позже вместо демонтированного «Счастье не за горами» установили «Временное счастье». Инсталляцию создал пермский уличный художник Арсений Швабский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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