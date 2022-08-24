24 августа 2022

В Екатеринбурге нашли мальчика, который пропал на прогулке

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, футбол, футбольное поле, игровая площадка, детская площадка, полиция
Полиция проверяет обстоятельства пропажи мальчика Фото:

Пропавший в Екатеринбурге 10-летний мальчик, которого искали отряды волонтеров, после начала поисков сам вернулся домой. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

«Найден, жив! Всем спасибо за помощь», — говорится в сообщении поискового отряда, опубликованного в социальной сети «ВКонтакте».

Мальчик пропал 24 августа в Чкаловском районе, когда вышел из дома на прогулку. Волонтеры распространяли ориентировки с особыми приметами и одеждой мальчика. На поиски были брошены добровольцы поискового отряда «Прорыв». Неравнодушных свердловчан просили помочь деньгами на бензин.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что ребенок сам пришел домой. «По предварительной информации, противоправных действий в отношении его не совершено. В настоящее время сотрудники службы по делам несовершеннолетних продолжают проверку по факту происшествия», — рассказали в пресс-группе.

Информация по пропаже мальчика появилась вечером 24 августа. Свердловчан просили подключиться к поискам.

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Пропавший в Екатеринбурге 10-летний мальчик, которого искали отряды волонтеров, после начала поисков сам вернулся домой. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». «Найден, жив! Всем спасибо за помощь», — говорится в сообщении поискового отряда, опубликованного в социальной сети «ВКонтакте». Мальчик пропал 24 августа в Чкаловском районе, когда вышел из дома на прогулку. Волонтеры распространяли ориентировки с особыми приметами и одеждой мальчика. На поиски были брошены добровольцы поискового отряда «Прорыв». Неравнодушных свердловчан просили помочь деньгами на бензин. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что ребенок сам пришел домой. «По предварительной информации, противоправных действий в отношении его не совершено. В настоящее время сотрудники службы по делам несовершеннолетних продолжают проверку по факту происшествия», — рассказали в пресс-группе. Информация по пропаже мальчика появилась вечером 24 августа. Свердловчан просили подключиться к поискам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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