В Екатеринбурге нашли мальчика, который пропал на прогулке

Полиция проверяет обстоятельства пропажи мальчика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пропавший в Екатеринбурге 10-летний мальчик, которого искали отряды волонтеров, после начала поисков сам вернулся домой. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

«Найден, жив! Всем спасибо за помощь», — говорится в сообщении поискового отряда, опубликованного в социальной сети «ВКонтакте».

Мальчик пропал 24 августа в Чкаловском районе, когда вышел из дома на прогулку. Волонтеры распространяли ориентировки с особыми приметами и одеждой мальчика. На поиски были брошены добровольцы поискового отряда «Прорыв». Неравнодушных свердловчан просили помочь деньгами на бензин.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что ребенок сам пришел домой. «По предварительной информации, противоправных действий в отношении его не совершено. В настоящее время сотрудники службы по делам несовершеннолетних продолжают проверку по факту происшествия», — рассказали в пресс-группе.

Информация по пропаже мальчика появилась вечером 24 августа. Свердловчан просили подключиться к поискам.