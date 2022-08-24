В Екатеринбурге нашли мальчика, который пропал на прогулке

Пропавший в Екатеринбурге 10-летний мальчик, которого искали отряды волонтеров, после начала поисков сам вернулся домой. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
«Найден, жив! Всем спасибо за помощь», — говорится в сообщении поискового отряда, опубликованного в социальной сети «ВКонтакте».
Мальчик пропал 24 августа в Чкаловском районе, когда вышел из дома на прогулку. Волонтеры распространяли ориентировки с особыми приметами и одеждой мальчика. На поиски были брошены добровольцы поискового отряда «Прорыв». Неравнодушных свердловчан просили помочь деньгами на бензин.
URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что ребенок сам пришел домой. «По предварительной информации, противоправных действий в отношении его не совершено. В настоящее время сотрудники службы по делам несовершеннолетних продолжают проверку по факту происшествия», — рассказали в пресс-группе.
Информация по пропаже мальчика появилась вечером 24 августа. Свердловчан просили подключиться к поискам.
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