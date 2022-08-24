В Екатеринбурге пропал 10-летний мальчик. Фото

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День города. Курган , полиция, день города курган, мвд россии
Екатеринбургская полиция совместно с поисково-спасательным отрядом ищут 10-летнего мальчика Фото:

Полиция совместно с поисково-спасательным отрядом «Прорыв» ищут пропавшего в Екатеринбурге 10-летнего мальчика. Об этом рассказал поисковый отряд «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте».

«На момент пропажи был одет: футболка черного цвета, шорты черного цвета с зелеными элементами, панама черного цвета, кроссовки черного цвета, рюкзак черного цвета с эмблемой Nike», — рассказали поисковики.

Последний раз мальчика видели 24 августа в Чкаловском районе Екатеринбурга. У ребенка карие глаза, русые волосы, рост 150 сантиметров, телосложение худощавое. Если вы видели Руслана, или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 89000440220.

В Екатеринбурге ищут пропавшего 10-летнего мальчика
Фото:

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Полиция совместно с поисково-спасательным отрядом «Прорыв» ищут пропавшего в Екатеринбурге 10-летнего мальчика. Об этом рассказал поисковый отряд «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте». «На момент пропажи был одет: футболка черного цвета, шорты черного цвета с зелеными элементами, панама черного цвета, кроссовки черного цвета, рюкзак черного цвета с эмблемой Nike», — рассказали поисковики. Последний раз мальчика видели 24 августа в Чкаловском районе Екатеринбурга. У ребенка карие глаза, русые волосы, рост 150 сантиметров, телосложение худощавое. Если вы видели Руслана, или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 89000440220.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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