В Екатеринбурге пропал 10-летний мальчик. Фото

24 августа 2022 в 22:59 Размер текста - 17 +

Екатеринбургская полиция совместно с поисково-спасательным отрядом ищут 10-летнего мальчика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция совместно с поисково-спасательным отрядом «Прорыв» ищут пропавшего в Екатеринбурге 10-летнего мальчика. Об этом рассказал поисковый отряд «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте». «На момент пропажи был одет: футболка черного цвета, шорты черного цвета с зелеными элементами, панама черного цвета, кроссовки черного цвета, рюкзак черного цвета с эмблемой Nike», — рассказали поисковики. Последний раз мальчика видели 24 августа в Чкаловском районе Екатеринбурга. У ребенка карие глаза, русые волосы, рост 150 сантиметров, телосложение худощавое. Если вы видели Руслана, или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 89000440220. В Екатеринбурге ищут пропавшего 10-летнего мальчика Фото: поисковый отряд «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте».

Полиция совместно с поисково-спасательным отрядом «Прорыв» ищут пропавшего в Екатеринбурге 10-летнего мальчика. Об этом рассказал поисковый отряд «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте». «На момент пропажи был одет: футболка черного цвета, шорты черного цвета с зелеными элементами, панама черного цвета, кроссовки черного цвета, рюкзак черного цвета с эмблемой Nike», — рассказали поисковики. Последний раз мальчика видели 24 августа в Чкаловском районе Екатеринбурга. У ребенка карие глаза, русые волосы, рост 150 сантиметров, телосложение худощавое. Если вы видели Руслана, или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 89000440220.