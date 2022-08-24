Челябинский губернатор выложил фото с обладателем кубка Стэнли

Алексей Текслер встретился с Валерием Ничушкиным на матче Кубка губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время первого матча Кубка губернатора между «Трактором» и «Металлургом» встретился и сфотографировался с воспитанником «черно-белых» и обладателем кубка Стэнли Валерием Ничушкиным. Совместное фото Текслер опубликовал в социальных сетях.

«На матче Кубка губернатора по хоккею с челябинским воспитанником и обладателем Кубка Стэнли Валерием Ничушкиным. Рад за Валеру», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Глава региона отметил характер хоккеиста. По словам Текслера, Ничушкин умеет преодолевать сложности и добиваться успеха. Губернатор ждет его возращения в родной клуб.

Кубок губернатора открылся 24 августа. В первом матче между «Трактором» и «Металлургом» победу праздновали сталевары. Турнир продлится три дня. Помимо команд из Челябинской области в нем примут участие «Барыс» из Нур-Султана и «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Команда «Колорадо», за которую выступает Ничушкин, выиграла главный трофей национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона 2021-2022. Ничушкин внес весомый вклад для достижения этой цели. Он стал четвертым воспитанником «Трактора», которому удалось выиграть кубок Стэнли.