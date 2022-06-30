Валерия Ничушкина освистали фанаты команды, за которую он играет (фото из архива) Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Воспитанника челябинского «Трактора» Валерия Ничушкина, ставшего обладателем Кубка Стэнли, освистали фанаты его же команды «Колорадо». Инцидент произошел во время чемпионского парада в Денвере, который транслировался местным телевидением.

Ничушкина встретили под неприятное и протяжное «буу». При этом челябинский хоккеист вышел к публике, хромая на правую ногу. Некоторые предположили, что это фанатское «сhuuu», но тотметили, что звучит все равно странно.

Российские фанаты хоккея отметили характер игрока, который играл, несмотря на травму. За весь плей-офф Ничушкин набрал 15 очков в 20 матчах, в том числе 6 очков в финальной серии.

Ничушкин стал четвертым воспитанником «Трактора», выигравшим главный трофей НХЛ. Ранее это удалось Сергею Гончару (2009 — игрок, 2016, 2017 — тренер), Вячеславу Войнову (2012 и 2014) и Евгению Кузнецову (2018 год).