Курганец купил два бургера за 20 тысяч рублей

Курганец приобрел бургеры по лакшери цене. Фото: Размик Закарян © URA.RU

Курганец приобрел два бургера по цене 20 тысяч рублей из-за ошибки Сбермаркета при заказе продуктов. Информация об этом этом появилась в группе «Инцидент Курган» во «ВКонтакте».

«История произошла вчера, 25.08.2022. Сделал заказ продуктов в Сбермаркете. Сумма покупки вышла на 1763 рубля, но вскоре я обнаружил, что с моей карты списали 19 749 рублей.», — рассказывает подписчик. В последствии оказалось что сбой алгоритмов приложения конвертировал 2 бургера в 68 кг хлеба.

По словам курганца, разобраться в ситуации удалось лишь после звонка в компанию, а деньги вернули уже на следующий день. Однако в магазин пользователю приложения все-таки пришлось идти самостоятельно.

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