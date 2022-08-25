25 августа 2022

Курганец купил два бургера за 20 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан
Курганец приобрел бургеры по лакшери цене. Фото:

Курганец приобрел два бургера по цене 20 тысяч рублей из-за ошибки Сбермаркета при заказе продуктов. Информация об этом этом появилась в группе «Инцидент Курган» во «ВКонтакте».

«История произошла вчера, 25.08.2022. Сделал заказ продуктов в Сбермаркете. Сумма покупки вышла на 1763 рубля, но вскоре я обнаружил, что с моей карты списали 19 749 рублей.», — рассказывает подписчик. В последствии оказалось что сбой алгоритмов приложения конвертировал 2 бургера в 68 кг хлеба.

По словам курганца, разобраться в ситуации удалось лишь после звонка в компанию, а деньги вернули уже на следующий день. Однако в магазин пользователю приложения все-таки пришлось идти самостоятельно.

Как ранее писало URA.RU на сайте студии дизайна и архитектуры «Йох architects» показала ремонт квартиры курганского холостяка стоимостью более 20 млн рублей. Площадь квартиры составила 98 кв. метров

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Курганец приобрел два бургера по цене 20 тысяч рублей из-за ошибки Сбермаркета при заказе продуктов. Информация об этом этом появилась в группе «Инцидент Курган» во «ВКонтакте». «История произошла вчера, 25.08.2022. Сделал заказ продуктов в Сбермаркете. Сумма покупки вышла на 1763 рубля, но вскоре я обнаружил, что с моей карты списали 19 749 рублей.», — рассказывает подписчик. В последствии оказалось что сбой алгоритмов приложения конвертировал 2 бургера в 68 кг хлеба. По словам курганца, разобраться в ситуации удалось лишь после звонка в компанию, а деньги вернули уже на следующий день. Однако в магазин пользователю приложения все-таки пришлось идти самостоятельно. Как ранее писало URA.RU на сайте студии дизайна и архитектуры «Йох architects» показала ремонт квартиры курганского холостяка стоимостью более 20 млн рублей. Площадь квартиры составила 98 кв. метров
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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