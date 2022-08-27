27 августа 2022
26 августа 2022

Пермячка, убившая своего сожителя, предстанет перед судом

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Ломакин. Челябинск., решетка, браслеты, подсудимый, наручники
Женщина убила своего сожителя из-за ревности Фото:

Женщина, которая убила своего сожителя ножом из-за ревности, предстанет перед судом. Информацию об этом опубликовало следственное управления СКР по Пермскому краю на своем официальном сайте.

«24.06.2022 в ночное время обвиняемая, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности, вооружившись ножом и используя его в качестве оружия, нанесла своему сожителю два удара по телу», — сообщают в ведомстве. Из-за полученных травм мужчина скончался.

Уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения. 43-летнюю жительницу Перми будут судить по ч.1 ст. 105 УК РФ «убийство».

Ранее URA.RU писало, что в Перми арестовали обвиняемого в двойном убийстве мужчину. Он отправлен в СИЗО на два месяца.

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Женщина, которая убила своего сожителя ножом из-за ревности, предстанет перед судом. Информацию об этом опубликовало следственное управления СКР по Пермскому краю на своем официальном сайте. «24.06.2022 в ночное время обвиняемая, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности, вооружившись ножом и используя его в качестве оружия, нанесла своему сожителю два удара по телу», — сообщают в ведомстве. Из-за полученных травм мужчина скончался. Уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения. 43-летнюю жительницу Перми будут судить по ч.1 ст. 105 УК РФ «убийство». Ранее URA.RU писало, что в Перми арестовали обвиняемого в двойном убийстве мужчину. Он отправлен в СИЗО на два месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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