Очевидцы сообщили, что после удара вспыхнул огонь (фото из архива) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На перекрестке улиц Университетской и Маяковского в Сургуте (ХМАО) произошла авария. Мотоцикл врезался в автомобиль ВАЗ-2107.

Очевидцы сообщили, что после столкновения был виден огонь, передает «СургутинформТВ». В аварии пострадала девушка-водитель мотоцикла, рассказали корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке улиц Спортивной и Чапаева произошло ДТП. В аварии пострадал ребенок.