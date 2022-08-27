27 августа 2022
26 августа 2022

В Сургуте мотоцикл врезался в легковушку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, авария, разбитый мотоцикл
Очевидцы сообщили, что после удара вспыхнул огонь (фото из архива) Фото:

На перекрестке улиц Университетской и Маяковского в Сургуте (ХМАО) произошла авария. Мотоцикл врезался в автомобиль ВАЗ-2107.

Очевидцы сообщили, что после столкновения был виден огонь, передает «СургутинформТВ». В аварии пострадала девушка-водитель мотоцикла, рассказали корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке улиц Спортивной и Чапаева произошло ДТП. В аварии пострадал ребенок.

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На перекрестке улиц Университетской и Маяковского в Сургуте (ХМАО) произошла авария. Мотоцикл врезался в автомобиль ВАЗ-2107. Очевидцы сообщили, что после столкновения был виден огонь, передает «СургутинформТВ». В аварии пострадала девушка-водитель мотоцикла, рассказали корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по ХМАО. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке улиц Спортивной и Чапаева произошло ДТП. В аварии пострадал ребенок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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