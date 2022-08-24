В Нижневартовске в аварии пострадал ребенок

Авария произошла на перекрестке улиц Спортивная и Чапаева Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке улиц Спортивная и Чапаева произошло ДТП. В аварии пострадал ребенок, сообщают местные telegram-каналы.

«По информации от прохожих пострадал ребенок. Насколько серьезно неизвестно, его увезли в окружную детскую больницу и сейчас проводят обследование», — сообщается в telegram-канале «ЧП Хмао Югра».

В отделении аналитики и пропаганды ГИБДД по Нижневартовску корреспонденту URA.RU рассказали, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация будет предоставлена позднее.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске депутат городской думы Павел Елин попал в ДТП на внедорожнике Infinity. Информацию об этом URA.RU подтвердил сам Елин.