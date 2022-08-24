24 августа 2022

В Нижневартовске в аварии пострадал ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мигалка, госавтоинспекция, гибдд, дпс
Авария произошла на перекрестке улиц Спортивная и Чапаева Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке улиц Спортивная и Чапаева произошло ДТП. В аварии пострадал ребенок, сообщают местные telegram-каналы.

«По информации от прохожих пострадал ребенок. Насколько серьезно неизвестно, его увезли в окружную детскую больницу и сейчас проводят обследование», — сообщается в telegram-канале «ЧП Хмао Югра».

В отделении аналитики и пропаганды ГИБДД по Нижневартовску корреспонденту URA.RU рассказали, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация будет предоставлена позднее.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске депутат городской думы Павел Елин попал в ДТП на внедорожнике Infinity. Информацию об этом URA.RU подтвердил сам Елин.

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В Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке улиц Спортивная и Чапаева произошло ДТП. В аварии пострадал ребенок, сообщают местные telegram-каналы. «По информации от прохожих пострадал ребенок. Насколько серьезно неизвестно, его увезли в окружную детскую больницу и сейчас проводят обследование», — сообщается в telegram-канале «ЧП Хмао Югра». В отделении аналитики и пропаганды ГИБДД по Нижневартовску корреспонденту URA.RU рассказали, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация будет предоставлена позднее. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске депутат городской думы Павел Елин попал в ДТП на внедорожнике Infinity. Информацию об этом URA.RU подтвердил сам Елин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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