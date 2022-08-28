Челябинцы чаще других россиян ездят с детьми в ТРК на такси

29 августа 2022 в 14:42 Размер текста - 17 +

Челябинцы едут с детьми в ТРК на такси в 30% случаев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Челябинска чаще других россиян ездят с детьми в торгово-развлекательные центры и комплексы на такси. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Яндекс Go». «В Челябинске 30% поездок на такси с детьми совершается в торговые центры, хотя по всей России это значение составляет лишь 22%. В целом по стране, в первой половине 2022 года среднее количество поездок с детьми за неделю составило 1,2 млн заказов», — сообщили URA.RU в пресс-службе агрегатора. Там отметили, что среди регионов наибольший рост пользования «Детским тарифом» зафиксирован на Дальнем Востоке и в Сибири. Сервис распространен в 172 города РФ. Благодаря ему перевозить детей стало безопаснее. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» . .

Жители Челябинска чаще других россиян ездят с детьми в торгово-развлекательные центры и комплексы на такси. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Яндекс Go». «В Челябинске 30% поездок на такси с детьми совершается в торговые центры, хотя по всей России это значение составляет лишь 22%. В целом по стране, в первой половине 2022 года среднее количество поездок с детьми за неделю составило 1,2 млн заказов», — сообщили URA.RU в пресс-службе агрегатора. Там отметили, что среди регионов наибольший рост пользования «Детским тарифом» зафиксирован на Дальнем Востоке и в Сибири. Сервис распространен в 172 города РФ. Благодаря ему перевозить детей стало безопаснее. .