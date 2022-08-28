28 августа 2022

Челябинцы чаще других россиян ездят с детьми в ТРК на такси

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
Челябинцы едут с детьми в ТРК на такси в 30% случаев Фото:

Жители Челябинска чаще других россиян ездят с детьми в торгово-развлекательные центры и комплексы на такси. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Яндекс Go».

«В Челябинске 30% поездок на такси с детьми совершается в торговые центры, хотя по всей России это значение составляет лишь 22%. В целом по стране, в первой половине 2022 года среднее количество поездок с детьми за неделю составило 1,2 млн заказов», — сообщили URA.RU в пресс-службе агрегатора.

Там отметили, что среди регионов наибольший рост пользования «Детским тарифом» зафиксирован на Дальнем Востоке и в Сибири. Сервис распространен в 172 города РФ. Благодаря ему перевозить детей стало безопаснее.

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Жители Челябинска чаще других россиян ездят с детьми в торгово-развлекательные центры и комплексы на такси. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Яндекс Go». «В Челябинске 30% поездок на такси с детьми совершается в торговые центры, хотя по всей России это значение составляет лишь 22%. В целом по стране, в первой половине 2022 года среднее количество поездок с детьми за неделю составило 1,2 млн заказов», — сообщили URA.RU в пресс-службе агрегатора. Там отметили, что среди регионов наибольший рост пользования «Детским тарифом» зафиксирован на Дальнем Востоке и в Сибири. Сервис распространен в 172 города РФ. Благодаря ему перевозить детей стало безопаснее. .
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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