Агитаторов «Единой России» выгнали с сельского праздника

29 августа 2022 в 15:58 Размер текста - 17 +

Организаторы фестиваля, куда пришли агитаторы, выступили против его политизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На праздник в д. Кондратово в Пермском крае пришлось вызывать полицию из-за присутствия агитаторов от «Единой России». Об этом рассказала URA.RU одна из организаторов праздника «Кондратово 375. Городская деревня» Наталья Чащухина. Фестиваль проводился по инициативе местных жителей. «Около поля, где проводился фестиваль, были выставлены люди в манишках. Они проводили агитацию за трех кандидатов в депутаты думы пермского округа. Это Татьяна Уланова, Константин Высотин и Андрей Костарев», — рассказала Наталья Чащухина. Все кандидаты выдвинуты «Единой Россией». По ее словам, поскольку они зашли на территорию фестиваля организаторы были вынуждены вызвать полицию. Полиция вынесла устное предупреждение, и агитаторы просто отошли подальше. «Наш фестиваль — это совсем не политическая история», — отметила Наталья. По ее словам, сама идея родилась после того, как местные активисты выяснили, что в юбилейный год 375-летия деревни местные власти не запланировали никаких праздничных мероприятий. По словам Чащухиной, история исключительно волонтерская. А сельская администрация не просто не помогала, но и пыталась помешать проведению. «Мы отправили им уведомление о том, что планируем такое мероприятие. И за четыре дня нам приходят копии уведомлений кондратовской администрации в ОВД, в Роспотребнадзор и т. д., где речь шла о том, что мы не предоставили данных об обеспечении порядка и безопастности на празднике. А они и не запрашивали. В итоге обратились в администрацию Пермского района и нам там помогли», — отметила Наталья Чащухина. Константин Высотин и Андрей Костарев сейчас являются поселковыми депутатами в Кондратово. Татьяна Уланова работает директором местного культурно-спортивного центра. Андрей Костарев не смог оперативно прокомментировать эту историю. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На праздник в д. Кондратово в Пермском крае пришлось вызывать полицию из-за присутствия агитаторов от «Единой России». Об этом рассказала URA.RU одна из организаторов праздника «Кондратово 375. Городская деревня» Наталья Чащухина. Фестиваль проводился по инициативе местных жителей. «Около поля, где проводился фестиваль, были выставлены люди в манишках. Они проводили агитацию за трех кандидатов в депутаты думы пермского округа. Это Татьяна Уланова, Константин Высотин и Андрей Костарев», — рассказала Наталья Чащухина. Все кандидаты выдвинуты «Единой Россией». По ее словам, поскольку они зашли на территорию фестиваля организаторы были вынуждены вызвать полицию. Полиция вынесла устное предупреждение, и агитаторы просто отошли подальше. «Наш фестиваль — это совсем не политическая история», — отметила Наталья. По ее словам, сама идея родилась после того, как местные активисты выяснили, что в юбилейный год 375-летия деревни местные власти не запланировали никаких праздничных мероприятий. По словам Чащухиной, история исключительно волонтерская. А сельская администрация не просто не помогала, но и пыталась помешать проведению. «Мы отправили им уведомление о том, что планируем такое мероприятие. И за четыре дня нам приходят копии уведомлений кондратовской администрации в ОВД, в Роспотребнадзор и т. д., где речь шла о том, что мы не предоставили данных об обеспечении порядка и безопастности на празднике. А они и не запрашивали. В итоге обратились в администрацию Пермского района и нам там помогли», — отметила Наталья Чащухина. Константин Высотин и Андрей Костарев сейчас являются поселковыми депутатами в Кондратово. Татьяна Уланова работает директором местного культурно-спортивного центра. Андрей Костарев не смог оперативно прокомментировать эту историю.