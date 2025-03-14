Власти Перми не нашли бесплатного перевозчика по Северному кладбищу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стартовая цена контракта составляла 625,5 тысяч рублей
Стартовая цена контракта составляла 625,5 тысяч рублей Фото:

В Перми не нашлось желающих перевозить автобусом жителей по территории кладбища «Северное». На торги, объявленные МКУ «Пермблагоустройство», не было подано ни одной заявки. Закупка признана несостоявшейся.

«Аукцион был объявлен в конце февраля. Стартовая цена контракта составляла 625,5 тысячи рублей», — свидетельствует информация на портале госзакупок.

Городские власти хотели запустить бесплатный для пассажиров маршрут с 15 апреля по 1 ноября 2025 года. Один автобус должен был вмещать 22 пассажира. Планировалось, что транспорт будет курсировать в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбищ. Например, в религиозные праздники и дни поминовения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми не нашлось желающих перевозить автобусом жителей по территории кладбища «Северное». На торги, объявленные МКУ «Пермблагоустройство», не было подано ни одной заявки. Закупка признана несостоявшейся. «Аукцион был объявлен в конце февраля. Стартовая цена контракта составляла 625,5 тысячи рублей», — свидетельствует информация на портале госзакупок. Городские власти хотели запустить бесплатный для пассажиров маршрут с 15 апреля по 1 ноября 2025 года. Один автобус должен был вмещать 22 пассажира. Планировалось, что транспорт будет курсировать в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбищ. Например, в религиозные праздники и дни поминовения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...