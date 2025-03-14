Власти Перми не нашли бесплатного перевозчика по Северному кладбищу

В Перми не нашлось желающих перевозить автобусом жителей по территории кладбища «Северное». На торги, объявленные МКУ «Пермблагоустройство», не было подано ни одной заявки. Закупка признана несостоявшейся.
«Аукцион был объявлен в конце февраля. Стартовая цена контракта составляла 625,5 тысячи рублей», — свидетельствует информация на портале госзакупок.
Городские власти хотели запустить бесплатный для пассажиров маршрут с 15 апреля по 1 ноября 2025 года. Один автобус должен был вмещать 22 пассажира. Планировалось, что транспорт будет курсировать в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбищ. Например, в религиозные праздники и дни поминовения.
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