Пермяк нашел способ купить дорогие товары по заниженной цене

В Чусовом Пермского края полицейские раскрыли незаурядную кражу. Мужчина в магазине бытовой техники переклеил стикеры со штрих-кодами с дешевых товаров на дорогие и при покупке получил значительную скидку. Но полиция расценила его находчивость как уголовное преступление.
«В ходе дознания установлено, что обвиняемый, находясь в торговом зале магазина, незаметно сорвал стикеры со штрих-кодами с дешевой продукции и наклеил их на коробки с дорогостоящей техникой. После этого он невозмутимо оплатил товары по заниженной стоимости и ушел», — рассказывается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Ущерб магазину и выгода мошеннику составили 10 тысяч рублей.
Сотрудники магазина заметили обман только через несколько дней. Вычислить нечестного покупателя удалось с помощью камеры видеонаблюдения. Она запечатлела, как молодой человек оплачивал товар на терминале самообслуживания. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
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