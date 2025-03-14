Пермяк нашел способ купить дорогие товары по заниженной цене

Житель Пермского края купил дорогую технику, переклеив штрих-коды с дешевой
© Служба новостей «URA.RU»
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В магазине обман обнаружили через несколько дней
В магазине обман обнаружили через несколько дней Фото:

В Чусовом Пермского края полицейские раскрыли незаурядную кражу. Мужчина в магазине бытовой техники переклеил стикеры со штрих-кодами с дешевых товаров на дорогие и при покупке получил значительную скидку. Но полиция расценила его находчивость как уголовное преступление.

«В ходе дознания установлено, что обвиняемый, находясь в торговом зале магазина, незаметно сорвал стикеры со штрих-кодами с дешевой продукции и наклеил их на коробки с дорогостоящей техникой. После этого он невозмутимо оплатил товары по заниженной стоимости и ушел», — рассказывается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Ущерб магазину и выгода мошеннику составили 10 тысяч рублей.

Сотрудники магазина заметили обман только через несколько дней. Вычислить нечестного покупателя удалось с помощью камеры видеонаблюдения. Она запечатлела, как молодой человек оплачивал товар на терминале самообслуживания. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

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В Чусовом Пермского края полицейские раскрыли незаурядную кражу. Мужчина в магазине бытовой техники переклеил стикеры со штрих-кодами с дешевых товаров на дорогие и при покупке получил значительную скидку. Но полиция расценила его находчивость как уголовное преступление. «В ходе дознания установлено, что обвиняемый, находясь в торговом зале магазина, незаметно сорвал стикеры со штрих-кодами с дешевой продукции и наклеил их на коробки с дорогостоящей техникой. После этого он невозмутимо оплатил товары по заниженной стоимости и ушел», — рассказывается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Ущерб магазину и выгода мошеннику составили 10 тысяч рублей. Сотрудники магазина заметили обман только через несколько дней. Вычислить нечестного покупателя удалось с помощью камеры видеонаблюдения. Она запечатлела, как молодой человек оплачивал товар на терминале самообслуживания. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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