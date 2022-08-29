Подозреваемые члены ОПГ грабителей решили разжалобить свердловчан

На вооружении банды был автомат и несколько пистолетов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Подозреваемые в создании вооруженной банды грабителей, предположительно, под руководством Низами Рагимова попросили судить их с участием присяжных, которых планируют разжалобить. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«Низами Рагимов, Руслан Ахмедов, Адыль Салаев и Орифжон Сатторов вместе со своими защитниками попросили избрать суд с присяжными, чтобы разжалобить простых жителей, убедить их в своих сомнительных мотивах и хоть как-то смягчить себе наказание. Так и оправдать могут», — рассказал собеседник агентства.

В Свердловском областном суде URA.RU подтвердили информацию о выборе коллегии присяжных. «Коллегию сформировать не удалось», — уточнили в пресс-службе. К рассмотрению этого вопроса суд вернется в октябре.

Рагимов и другие фигуранты дела подозреваются в громких нападениях на бизнесменов. На их вооружении предположительно находился автомат Калашникова и несколько пистолетов. По версии следствия, в 2018 году Рагимов и его компания забрали крупную сумму у китайского предпринимателя на рынке «Таганского ряда», а позднее обстреляли еще одного успешного бизнесмена, торговавшего там же, и забрали больше семи миллионов. В 2019 году предполагаемые члены банды напали на клиентов екатеринбургского банка, забрав около миллиона.

В конце 2021 года был осужден главарь банды Рагиб Гусейнов, который отправился в колонию на восемь лет. Это считается относительно мягким приговором — этого бандит добился, признав вину и сотрудничая со следствием.