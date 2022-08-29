29 августа 2022

В Екатеринбург для коров прислали семь партий спермы

© Служба новостей «URA.RU»
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День уральского поля 2018. Чебаркульский район, Челябинская область, бык, скотина, портрет, животноводство, крс, сельское хозяйство
Генетический материал предназначен для разведения крупного рогатого скота Фото:

В аэропорт Кольцово (Свердловская область) поступило семь партий (1007 доз) замороженной спермы крупного рогатого скота. Вопросов к ней у сотрудников Россельхознадзора не возникло, поэтому ее пропустили дальше — в хозяйства Свердловской и Челябинской областей, а также в Башкортостан, говорится на официальном сайте ведомства.

«Нарушений не выявлено. Товар транспортируется в сосудах Дьюара, предназначенных для длительного хранения при пониженной температуре. Ветеринарные сопроводительные документы есть, необходимые ветеринарно-санитарные требования соблюдены», — отметили в Россельхознадзоре.

Ранее URA.RU сообщало, что через аэропорт Кольцово отправили в Хабаровск 20 тысяч суточных цыплят кросса Хайсекс Браун в Хабаровск. Там их будут разводить.

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В аэропорт Кольцово (Свердловская область) поступило семь партий (1007 доз) замороженной спермы крупного рогатого скота. Вопросов к ней у сотрудников Россельхознадзора не возникло, поэтому ее пропустили дальше — в хозяйства Свердловской и Челябинской областей, а также в Башкортостан, говорится на официальном сайте ведомства. «Нарушений не выявлено. Товар транспортируется в сосудах Дьюара, предназначенных для длительного хранения при пониженной температуре. Ветеринарные сопроводительные документы есть, необходимые ветеринарно-санитарные требования соблюдены», — отметили в Россельхознадзоре. Ранее URA.RU сообщало, что через аэропорт Кольцово отправили в Хабаровск 20 тысяч суточных цыплят кросса Хайсекс Браун в Хабаровск. Там их будут разводить.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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