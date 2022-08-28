Свердловские птицефабрики отправили тысячи цыплят в Хабаровск. Фото, видео

29 августа 2022 в 08:53 Размер текста - 17 +

В Хабаровск из Екатеринбурга отправили 20 тысяч цыплят Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Свердловской области Свердловские птицефабрики отправили 20 тысяч суточных цыплят в Хабаровск. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Свердловской области. «26 августа через аэропорт Кольцово в Екатеринбурге одно из предприятий отправило 10,5 тысяч штук суточных цыплят кросса Хайсекс Браун в Хабаровск. Позднее, 28 августа, было отправлено еще 9,5 тысяч голов», — сообщает пресс-служба ведомства. Птиц отправили в Хабаровск с целью содержания и разведения. Птицеводство Свердловской области является ключевой отраслью животноводства региона, за последние пять лет объемы производства демонстрируют стабильный рост. Ранее URA.RU сообщало, что по итогам 2022 года Свердловская область заработает на сельхозпродукции более 99 миллиардов рублей. Показатель станет больше, в сравнении с годом ранее, из-за увеличения объемов урожая. Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Свердловской области

Свердловские птицефабрики отправили 20 тысяч суточных цыплят в Хабаровск. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Свердловской области. «26 августа через аэропорт Кольцово в Екатеринбурге одно из предприятий отправило 10,5 тысяч штук суточных цыплят кросса Хайсекс Браун в Хабаровск. Позднее, 28 августа, было отправлено еще 9,5 тысяч голов», — сообщает пресс-служба ведомства. Птиц отправили в Хабаровск с целью содержания и разведения. Птицеводство Свердловской области является ключевой отраслью животноводства региона, за последние пять лет объемы производства демонстрируют стабильный рост. Ранее URA.RU сообщало, что по итогам 2022 года Свердловская область заработает на сельхозпродукции более 99 миллиардов рублей. Показатель станет больше, в сравнении с годом ранее, из-за увеличения объемов урожая.