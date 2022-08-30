Глава депздрава ХМАО раскрыл подробности аварии с вертолетом

31 августа 2022 в 04:27 Размер текста - 17 +

Вертолет долетел до места аварии за 40 минут. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский рассказал подробности о том, как спасали пострадавших в аварии вертолета. Информация появилась в личном Telegram-канале чиновника. «В 15:25 из аэропорта Сургута район аварии вылетела фельдшерская бригада санитарной авиации Центра медицины катастроф. В 16:05 вертолет прибыл на место происшествия, где приземлился в километре от места падения. А в 17:50 транспортное средство уже приземлилось в аэропорту Сургута», — отмечает глава департамента. Следователи выдвинули несколько предварительных причин: техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия. Транспортная прокуратура УрФО начала собственную проверку.

Глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский рассказал подробности о том, как спасали пострадавших в аварии вертолета. Информация появилась в личном Telegram-канале чиновника. «В 15:25 из аэропорта Сургута район аварии вылетела фельдшерская бригада санитарной авиации Центра медицины катастроф. В 16:05 вертолет прибыл на место происшествия, где приземлился в километре от места падения. А в 17:50 транспортное средство уже приземлилось в аэропорту Сургута», — отмечает глава департамента. Следователи выдвинули несколько предварительных причин: техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия. Транспортная прокуратура УрФО начала собственную проверку.