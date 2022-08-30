30 августа 2022
29 августа 2022

Глава депздрава ХМАО раскрыл подробности аварии с вертолетом

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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, вертолет, милитари, армия, оружие, ми-8, милитаризация, z войска, Армия россии
Вертолет долетел до места аварии за 40 минут. Фото:

Глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский рассказал подробности о том, как спасали пострадавших в аварии вертолета. Информация появилась в личном Telegram-канале чиновника.

«В 15:25 из аэропорта Сургута район аварии вылетела фельдшерская бригада санитарной авиации Центра медицины катастроф. В 16:05 вертолет прибыл на место происшествия, где приземлился в километре от места падения. А в 17:50 транспортное средство уже приземлилось в аэропорту Сургута», — отмечает глава департамента.

Следователи выдвинули несколько предварительных причин: техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия. Транспортная прокуратура УрФО начала собственную проверку.

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Глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский рассказал подробности о том, как спасали пострадавших в аварии вертолета. Информация появилась в личном Telegram-канале чиновника. «В 15:25 из аэропорта Сургута район аварии вылетела фельдшерская бригада санитарной авиации Центра медицины катастроф. В 16:05 вертолет прибыл на место происшествия, где приземлился в километре от места падения. А в 17:50 транспортное средство уже приземлилось в аэропорту Сургута», — отмечает глава департамента. Следователи выдвинули несколько предварительных причин: техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия. Транспортная прокуратура УрФО начала собственную проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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