Глава депздрава ХМАО раскрыл подробности аварии с вертолетом

Глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский рассказал подробности о том, как спасали пострадавших в аварии вертолета. Информация появилась в личном Telegram-канале чиновника.
«В 15:25 из аэропорта Сургута район аварии вылетела фельдшерская бригада санитарной авиации Центра медицины катастроф. В 16:05 вертолет прибыл на место происшествия, где приземлился в километре от места падения. А в 17:50 транспортное средство уже приземлилось в аэропорту Сургута», — отмечает глава департамента.
Следователи выдвинули несколько предварительных причин: техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия. Транспортная прокуратура УрФО начала собственную проверку.
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